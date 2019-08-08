Teknoloji hizmeti ihracatını hedefliyoruz
E-ticaretin önemli şirketlerinden sahibinden.com, aynı zamanda ürettiği teknoloji ile yeni ürün ve hizmetler tasarlıyor. sahibinden. com CEO’su Burak Ertaş, “Ürettiğimiz teknolojilerin kullanımını ülke sınırlarının ötesine taşıyarak Türkiye’nin katma değerli teknoloji üretimine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyor.
Gözde Yeniova
gyeniova@ekonomist.com.tr
Aksoy Group bünyesinde faaliyet gösteren internet markası sahibinden. com, 10 kategoride ayda 43,3 milyon aktif kullanıcıya hizmet veriyor. Teknoloji üretimine yaptığı yatırımlar ve AR-GE kadrosuyla dikkat çeken sahibinden.com, bu anlamda aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak konumlanıyor.
sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, AR-GE kabiliyetinden aldıkları güçle yeni ürün ve hizmetlerini buna göre şekillendirdiklerini söylüyor. Markalarının konumu ve büyüme hedeflerine ilişkin planlarını sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş ile konuştuk. Burak Ertaş’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:
sahibinden.com’un markalaşma yolculuğunu anlatır mısınız?
sahibinden.com 2000 yılında Aksoy Group bünyesinde faaliyetlerine başladı. Bugün 600’den fazla çalışanımızla ayda 43,3 milyon aktif kullanıcıya hizmet veriyoruz. Kullanıcılarımıza Emlak, Vasıta, İkinci El ve Sıfır Alışveriş, İş Makineleri & Sanayi, Yedek Parça-Aksesuar-Donanım & Tuning, Ustalar ve Hizmetler, İş İlanları, Hayvanlar Âlemi, Özel Ders Verenler ve Yardımcı Arayanlar olmak üzere toplam 10 kategoride hizmet sunuyoruz.
Teknoloji üretimine yaptığımız yatırımlar ve AR-GE kadromuzla aynı zamanda güçlü bir teknoloji şirketiyiz. Bu yatırımlarımızın sonucu olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2017’de AR-GE merkezi unvanını aldık. Bugün 100’den fazla mühendisimizle sektöre katma değer sağlayan ve kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran yeni teknolojiler geliştirmek üzere çalışıyoruz.
Tüm bu çalışmalarımız neticesinde kullanıcı ve müşteri memnuniyetinde yaşadığımız artış bize ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödülü getirdi. Y&R’ın globalde hayata geçirdiği “Cultural Capital” isimli araştırmada Türkiye’nin kültürel sermayesi en yüksek 10 markasından biri olduk ve tek internet markası olarak yer aldık.
Ayrıca Superbrands Türkiye listesinde markamızla yer aldık. Emlak, vasıta ve ikinci el kategorilerinde üst üste en beğenilen marka “Lovemark” olduk. Bu sonuçlarla gerçekten gurur duyuyor ve halkımızın markası olabildiğimiz sonucuna varıyoruz.
Şirket geçen yılı nasıl kapattı? 2019 yılında ne bekliyorsunuz?
Similarweb’in Haziran 2019 verilerine göre Google, Youtube, Facebook, Instagram ve Twitter’dan sonra Türkiye’nin en çok ziyaret edilen internet platformu konumundayız.
Bu noktaya ulaşmamızda sunduğumuz hizmetin yanı sıra teknolojiye yaptığımız yatırımların da etkisi büyük. Kullanıcılar artık kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlerin yanı sıra geniş kapsamlı ve daha fazla çeşitlilik talep ediyor. Biz de bu trendleri yakından takip ediyor, AR-GE kabiliyetimizden aldığımız güçle yeni ürün ve hizmetlerimizi buna göre şekillendiriyoruz.
Bunun en somut örneklerinden biri, Eylül 2018’de lansmanını yaptığımız ve geçtiğimiz ay International Classified Marketplace Association (ICMA) tarafından İnovasyon Ödüllerı’nde en iyi uygulama seçilen “Fotoğraftan Araç Tanıma” özelliğimiz oldu. Türkiye’de bir ilk olan Fotoğraftan Araç Tanıma özelliği AR-GE merkezimizde, tamamıyla Türk mühendisler tarafından makine öğrenimi ile geliştirilen yapay zeka teknolojisi kullanılarak hayata geçirildi.
Özellik, kullanıcıların ilgilendikleri aracın fotoğrafını çektikten sonra aracın marka, model ve yıl bilgilerini bularak milyonlarca ilan arasından aynı özellikteki tüm araç ilanlarına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasına olanak sağlıyor. Sektörümüze örnek olan Fotoğraftan Araç Tanıma özelliğiyle teknoloji hizmeti ihracatını da hedefliyoruz.
Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz? En güçlü olduğunuz ürün ve alanlar hangileri, neden?
sahibinden.com ayda 43 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet veriyor. Bu rakam bir anlamda Türkiye nüfusunun yarısından fazlası demek. Dolayısıyla her kesimden, her sektörden kullanıcıya dokunuyor, onların ihtiyaçları için başvurulacak ilk adres oluyoruz. İçeride 10 farklı kategoride 5 milyondan fazla ilan mevcut. Başta Emlak, Vasıta, İkinci El ve Sıfır Alışveriş olmak üzere, hemen tüm kategorilerde çok yüksek bir trafik ve güçlü bir ilgi söz konusu.
Markanızı iyi konumlandırmak, büyütmek için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Markanızı büyütmek adına nasıl bir stratejiyle hareket ediyorsunuz?
Mobil dünyanın gelişme hızına paralel olarak biz de mobil uygulamalarımızı geliştirmek için hem insan kaynağı hem de teknolojik anlamda yatırım yapmaya aralıksız devam ediyoruz. Hizmet kalitemizi ve kullanıcı deneyimini en üst seviyelerde tutuyor, her zaman maksimum müşteri memnuniyetini hedefliyoruz.
Bu süreçte QR Kod ile arama ve bilgisayardan oturum açma, sesli komutlarla uygulamayı kullanabilme, masaüstü tarayıcıdan ilan verirken mobilden fotoğrafları anında ilana ekleyebilme ve Türkiye’de ilk defa sahibinden. com tarafından hayata geçirilen Fotoğraftan Araç Tanıma gibi ürün ve özelliklerle sektörümüzü geliştirirken kullanıcılarımızın ihtiyaç ve beklentilerini en önde karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi, kullanıcı dostu ürün ve hizmetlerimizle kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.
Rakiplerinize göre sizi farklı kılan nedir?
sahibinden.com Türkiye’de e-ticaret sektörünün öncü kurumlarından biri. Zira 2000’li yılların başında ülkemizde e-ticaret sektörü henüz ilk adımlarını atarken, sahibinden.com “ilan” ve “ikinci el alım/satım” anlayışını tamamen online platforma taşıyarak zamanının ötesinde bir yatırıma imza attı.
Bugün 43 milyonun üzerindeki aktif kullanıcımız, 5 milyondan fazla aylık ilan sayımızla Türkiye’nin lider ilan ve e-ticaret platformlarından biriyiz. Ancak yarattığımız bu değerin yanında, sektörde insan kaynağına verdiğimiz önem, çalışanlarımıza sunduğumuz imkânlar ve en önemlisi “AR-GE Merkezi” unvanıyla teknolojiye yaptığımız yatırımlarla öne çıkıyoruz. Teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten ve ihraç etmeyi hedefleyen bir şirket olarak, e-ticaret sektöründe rekabete farklı bir boyut getirdiğimiz inancındayız.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİĞİMİZ OLDU
ÇEVREYE DUYARLIYIZ
Sürdürülebilirlik konusu kurulduğumuz günden bu yana her zaman önceliğimiz oldu. Uzun yıllardır uyguladığımız politikalarla sahiplex’teki kâğıt ve su kullanımım, atıkları ve enerji tüketimini en aza indirmek için çalışmalar yapıyoruz. Karbon ayak izini azaltma ve doğayı koruma noktasında kâğıt tasarrufu için e-fatura ve e-arşiv sistemine geçtik. Tehlikeli atık sınıfındaki kullanım ömrünü tamamlamış malzemelerin tamamını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayladığı şekilde imha ederek kayıt altına alıyoruz.
YEŞİL OFİS SEÇİLDİK
Ofis genelinde kullanılan pillerin tamamını şarj edilebilir modellerle değiştirdik ve pil atığı oluşmasının önüne geçtik. Enerji tasarrufunu sağlamak için tüm aydınlatmalarımızda enerji tasarruflu led
ampuller kullanarak enerji tüketimini büyük oranda azalttık. İstanbul’da bulunan genel merkezimiz sahiplex ile Mayıs 2016 itibarıyla Türkiye’nin “Yeşil Ofis” seçilen ilk e-ticaret şirketi unvanını da kazandık.
ANA UNSUR YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜ
Sosyal sorumluluk kapsamında, kariyerine yazılım alanında yön vermek isteyen gençlere yönelik dev.akademi programını hayata geçirdik. Teknoloji üretiminde ana unsurun yetişmiş insan gücü olduğuna duyduğumuz inanç ve gençlerimizin yazılım alanında yetişmesine verdiğimiz önem, bu projenin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde büyük etken oldu. Hedefimiz genç nesillerin gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda dijital çağın uzmanlarını yetiştirmek ve yazılım alanında genç yetenekleri sektöre kazandırmak.
“KULLANICILARIN İSTEK VE BEKLENTİLERİ ÖNEMLİ”
E-ticaret sektörünün en önemli özelliklerinden biri değişen tüketici beklentilerine yönelik olarak hızlı ve yerinde çözümler geliştirebilmek. Böylesine dinamik bir dünyada biz de kullanıcılarımızın değişen istek ve beklentilerini sürekli analiz ediyor, ürün ve hizmetlerimizi bu istek ve beklentiler doğrultusunda şekillendiriyoruz.
Bu anlamda AR-GE çalışmalarına ve insan kaynağına yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bunun yanı sıra ürettiğimiz teknolojilerin kullanımını ülke sınırlarının ötesine de taşıyarak Türkiye’nin katma değerli teknoloji üretimine katkı sağlamayı hedefliyoruz.
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