Temmuz ayında “COVID-19 Güvenli Üretim Merkezi Belgesi” almaya hak kazanan Berko İlaç, kendine yüklediği misyon çerçevesinde “Sağlıklı Yarınlara” ulaşmak için pandemi döneminde de toplum sağlığı için kesintisiz üretim faaliyetlerini yürütebilme kabiliyetini göstermiş oldu.

Özellikle COVID-19 tedavi protokolündeki ürünlerle ilgili üretimin hız kesmenden devam ettiğini söyleyen Berko İlaç Genel Müdürü Ecz. Barış Özyurtlu,”Toplum sağlığına göstermiş olduğumuz hassasiyeti bir kez daha kanıtlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diyor.

Özlem Bay Yılmaz

Eczacı Berat Beran tarafından 1970’li yıllarda eczane eczacılığıyla başlayan ve 1984 yılında Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş. olarak ilaç sanayindeki yerini alan Berko İlaç, toplum sağlığını geliştirmek için çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.

126 ürünü, 800’e yakın çalışanı ve 21 bin metrekare kapalı alanı olan, dünya standartlarındaki üretim tesisleriyle Türk tıbbına hizmet veren şirket, Sultanbeyli’deki GMP standartları göz önünde bulundurularak tasarlanan tesislerinde; ürün, çevre ve çalışan güvenliğini ön planda tutuyor.

TC. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı farmasötik ürünlerin ve TC. Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsatlı takviye edici gıda preparatlarının üretimini gerçekleştiren şirketin, takviye edici gıda ürünleri için üretim tesislerinin FDA kaydı bulunuyor. Fason üretim alanında da ilaç sanayine hizmet verdiklerini belirten Berko İlaç Genel Müdürü Ecz. Barış Özyurtlu, 2016 yılından bu yana ihracat alanında da büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini vurguluyor.

Başta ABD, Kanada ve Güney Kore olmak üzeren16 ülke ile aktif ihracat yaptıklarını söyleyen Barış Özyurtlu, “Ayrıca TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne 2018 yılında yapılan, AR-GE Merkezi’ başvurusunu ve denetim süreçlerini başarı ile sonuçlandırdık ve onay aldık.

Berko İlaç akredite AR-GE Merkezi’nde güncel 38 adet proje yürütülüyor. Berko İlaç ruhsat departmanında ise Sağlık Bakanlığı için yürütülen 53 adet ruhsat dosyası bulunuyor” diyor.

Barış Özyurtlu, sorularımızı şöyle yanıtlıyor

Güvenli üretim merkezi belgesini ne zaman aldınız?

Berko İlaç, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin ülkemizde görülmeye başladığı dönemden itibaren, üretim ve çalışma alanlarında aldığı önlemlerle, çalışanları için hayata geçirdiği üst düzey hijyen tedbirleriyle ve tüm paydaşlarını gözeten uygulamalarıyla temmuz ayında Türk Standartları Enstitüsü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen denetimin ardından COVID-19 Güvenli Üretim Merkezi Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Belgeyi almak için ne gibi süreçlerden geçtiniz?

GMP (Good Manufacturing Practice) standartları gereği üretim tesislerinde hijyen ve güvenliği her zaman en üst seviyelerde uygulayan Berko İlaç, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID -19 salgını ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü, TC. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda COVID-19 risk yönetimi ve önlem prosedürlerini ilk günden itibaren oluşturarak proaktif davranmış ve ülkemizde kesintisiz üretimi hedeflemiştir.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından oluşturulan COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’na göre COVID-19 risk yönetimi ve önlem prosedürlerini değerlendiren Berko İlaç, bu kılavuza olan uyumluluğu doğrultusunda,

TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi Başvuru Formu ile birlikte istenilen belgeleri/dokümanları sağlayarak, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi Kuruluş Ön Değerlendirme Soru Listesini yanıtlayarak ve TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi Uygunluk Beyanı ile TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi başvurusunu gerçekleştirdi.

TSE denetçileri tarafından Sultanbeyli’de bulunan üretim tesislerimizde denetim gerçekleştirildi. Denetimin bulgu alınmadan tamamlanma başarısı sonucunda, Berko İlaç “COVID-19 Güvenli Üretim Belgelendirme” onayını alarak sertifikalandırıldı.

Belge şirketinizde ne gibi avantajlar sağladı?

Berko İlaç, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile üretim tesislerinde gerekli tedbirlerin alındığını, güvenilir ve hijyenik koşullarda, kendine yüklediği misyon çerçevesinde “Sağlıklı Yarınlara” ulaşmak için pandemi döneminde de toplum sağlığı için kesintisiz üretim faaliyetlerini yürütebilme kabiliyetini göstermiş oldu. Aynı zamanda toplum sağlığına göstermiş olduğumuz hassasiyeti bir kez daha kanıtlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Pandemi dönemini nasıl yönetiyorsunuz?

Dünya Sağlık Örgütü, TC. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu yönergeleri doğrultusunda oluşturduğumuz COVID-19 risk yönetimi ve önlem prosedürlerimizden taviz vermeden süreçlerimizin her adımında insanı ve güvenliği ön planda tutarak yönetiyoruz.

Pandemi ile birlikte üretim stratejilerinde ne gibi değişiklikler yaptınız? Bunlardan ne gibi verimler aldınız?

Pandemi ile birlikte Berko İlaç toplum sağlığı için kesintisiz üretimi hedeflemiştir. Bu doğrultuda Dünya Sağlık Örgütü, TC. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu yönergeleri doğrultusunda oluşturduğumuz COVID-19 risk yönetimi ve önlem prosedürlerimizi ilk günden itibaren oluşturarak proaktif davranmış ve bu prosedürlerimizden taviz vermeden üretim süreçlerini yöneterek, günümüze kadar kesintisiz üretim hedeflerini gerçekleştirerek gelmiş bulunuyoruz. Gelecekteki günlerinde de aynı hedef ile üretime devam etmeyi planlıyoruz.

Üretim, ciro, ihracat olarak 2019 yılını hangi rakamlarda tamamladınız? 2020’de büyüme beklentiniz nedir?

2019 yılı ciromuz TL bazında 305 milyon TL olarak, kutu bazında ise 44,5 milyon kutu olarak gerçekleşti. Pandemi ile birlikte Berko İlaç toplum sağlığı için kesintisiz üretimi hedeflemiştir.

Bu doğrultuda özellikle COVID-19 tedavi protokolünde yer alan ürünlerin üretimine aktif olarak devam ediyoruz. 2020 yılı büyüme hedefimiz ise, COVID-19 sebebiyle oluşan olağan dışı pazar ve piyasa koşulları sebebiyle 323 milyon TL olarak revize ettik.

Sektörel açıdan bir değerlendirmede bulunur musunuz?

Ülkemizde sektöre ait ilk 7 aylık verilere baktığımızda; son 5 yılın ilk 7 aylık birleşik büyüme hızı kutu bazında yüzde 0,9. Bir önceki yıla göre bu sene sektör yüzde 4,1 küçüldü. Reel küçülme yüzde 5. Sektördeki pazarların yüzde 50’si ülke ortalamasının da altında küçülme yaşadı. COVID-19 süreci özellikle akut pazarda yüksek hacimli ancak düşük fiyatlı ürünleri olumsuz etkilemiş; küçülmeden en fazla etkilenen ürün grupları arasında yer aldı.

Sektöre dışarıdan bakıldığında ilaç tüketiminde artış var gibi görünse de ilaç pazarında ciddi bir daralma söz konusu ve bu daralmanın büyük kısmı yerli sermayede gerçekleşti. Bu daralma ilaç sektörüyle de sınırlı kalmadı; dağıtım kanalları ve eczanelerde ciddi satış düşüşü, stok problemleri ve ekonomik sorunlar yaşanıyor.

Genel tablo bu şekilde olunca hedefimizin gerisinde kalsak da yılı başarılı bir şekilde tamamlayacağımızı düşünmekteyiz. Aynı zamanda bu dönemde devletimizin istihdamı devam ettirme çabalarına destek olmak amacıyla, şimdiye kadar şirketimizden herhangi bir çalışanın işten çıkarımı olmamıştır, bilakis var olan projelerimiz kapsamında belli departmanlar için işe alımlar devam etmiştir ve gelecekte de devam ettirme eğilimindeyız.

2020 yatırım planlarınız nedir? Bir revizyon yaptınız mı?

Aciliyeti olmayan bazı yatırım hedeflerimizi yıl sonuna kadar askıya aldık, yıl sonu tekrar değerlendirmeye alarak 2021 yatırım planlarımızı belirleyeceğiz.

Güvenli üretim belgesi ile birlikte ihracat pazarlarında yeni hedefleriniz nelerdir?

Önümüzdeki dönem için ihracat tarafında büyüme hedeflerimizi sürdürüyoruz ve yüzde 20 oranında büyüme hedefliyoruz. Özellikle COVID-19 tedavi protokolündeki ürünlerle ilgili talepler alıyoruz ve bu talepleri hızlı bir şekilde yerine getirmek için aktif üretimimiz devam ediyor.

KSS PROJELERİ

ÇOCUK TİYATROSU

Sosyal sorumluluk konusunu öncelikleri arasına alan Berko İlaç, bu doğrultuda sürekli projeler geliştiriyor. Berko Çocuk Tiyatrosu, “Hoş Geldin Bebek” yenidoğan ünite ziyaretleri, “Eczacının Kariyer Yolu” eczacılık fakülteleri kariyer sunumları gibi başlıca projelerimizle topluma katkı sağlıyoruz.

OKULLARA DESTEK

Aynı zamanda “Kardeş Okullar” projemiz kapsamında köy okullarının ihtiyaçlarını karşılıyor, ihtiyaç sahibi öğrencilere burslar veriyor, pek çok vakıf ve sivil toplum kuruluşuyla birlikte “Kapak Olsun, Mutlu Masallar, Berko Korusu, İyilik Peşinde Koşu” gibi projeler yürütüyoruz.