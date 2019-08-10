Türkiye’den sonra dünyada büyüyeceğiz
Türkiye’de yeme – içme sektöründe kendisine yeni bir kulvar açan Tavuk Dünyası, hem Türkiye’de hem de dünyada büyümeye devam edecek.
Aram Ekin Duran
eduran@ekonomist.com.tr
Türkiye’de 49 şehirde 193 restoran ile hizmet verdiklerini, Rusya’da ise 15 restoran açtıklarını anlatan Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, “Yıl sonuna kadar Türkiye’de 50 yeni şube açacağız. Rusya’da ise yılı 20 şubenin üzerinde kapatacağız. Yeni dönemde Körfez Bölgesi, Almanya, İspanya ve İngiltere ile Amerika pazarı radarımızda” diyor.
Son yıllarda Türkiye’de özellikle gıda perakendesi alanında çok önemli markalar çıktı.
Bu başarılı markalardan biri de 2011’de kurulan ve bugün yaklaşık 200’e yakın restoranı ile hizmet veren Tavuk Dünyası. Kurulduğu günden bu yana, tüketicilere alışılmışın dışında bir konsept sunan Tavuk Dünyası, Türkiye’de yeme – içme sektöründe kendisine yepyeni bir kulvar oluşturdu.
Şekerpınar’da yer alan ortak üretim merkezi ve ve karlı franchısing modeli ile kısa sürede Türkiye’de yeme-içme sektörünün öncü firmalarından biri haline gelen Tavuk Dünyası, yurtdışında da “Gagawa” markasıyla büyümeyi amaçlıyor.
2015 yılında Türkiye’nin önde gelen özel sermaye fonlarından Mediterra Capital ile ortaklığa giden Tavuk Dünyası’nın gelecek planlarını Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu ile konuştuk.
Şirketin markalaşma yolculuğunu anlatır mısınız?
Şirketimizin hikayesi 2012 yılında İstanbul’da açtığımız ilk restoranımızla başladı. Tavuk Dünyası için başarılı bir girişimcilik örneği de diyebiliriz aslında. Daha ilk günden itibaren Türkiye’de yeme – içme sektöründe kendimize açtığımız yepyeni kulvarda sahip olduğumuz ayrıcalıklarımızla herkesin dikkatini çekmeyi başardık Şu an yılda ortalama 20 milyonu aşkın misafirimizi üstün ödüllü lezzetlerimizle buluşturuyoruz.
Sektöre kazandırdığımız farklı konsepti, müşterilerin beğenisini kazanan lezzetleri ve yeni bir marka olarak gerçekleştirdiğimiz ciddi büyümeyle birlikte şirketimiz yatırımcıların da radarına girmeyi başardı. Bunun bir sonucu olarak da 2015 yılında Türkiye’nin önde gelen özel sermaye fonlarından Mediterra Capital ile ortaklığa gittik. Şirketimiz, Mediterra Capital’in finansal ve stratejik desteğiyle gerçekleştirdiği yatırımlarla daha da güçlendi; büyümesini daha da hızlandırarak sürdürüyor.
Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz? En güçlü olduğunuz ürün ve alanlar hangileri, neden?
Tavuk Dünyası, bugün itibarıyla Türkiye’de 49 şehirde 193 restoranında, yılda 20 milyonda fazla müşteriye hizmet veren bir marka konumunda. Yurt dışında ise Rusya’da 15 restoranımızla hizmet veriyoruz.
Sektöre kazandırdığımız ve kendimize ayrı bir kulvar açtığımız farklı konseptimizle, müşterilerimiz tarafından büyük bir beğeniyle karşılanan zengin mönümüz ve ödüllü lezzetlerimizle sektörde ayrıcalıklı bir yere sahibiz. Müşterilerimizi ağırladığımız keyifli restoran atmosferimiz, üstün hizmet anlayışımız, sürekli geliştirdiğimiz ürünlerimiz ve her şeyden önemlisi konuklarımıza tüm bu ayrıcalıkları en uygun fiyat politikasıyla bir arada sunma anlayışımızın bizi diğer markalar arasında çok daha güçlü bir yere taşıdığına inanıyoruz.
Şirket geçen yılı nasıl kapattı?
2012 yılından bu yana kesintisiz şekilde sürdürdüğümüz büyümemizi 2018 yılında da devam ettirdik ve yıl sonunda Türkiye’nin 43 ilinde 177 restorana ulaştık. Faaliyete geçirdiğimiz 38 yeni şubemizle birlikte 2018 yılında yüzde 55’lik bir büyüme kaydettik ve yılı 535 milyon TL ciroyla kapattık. Restoranlar da dahil olacak şekilde 2018 yılını toplam 2 bin 800 kişilik bir çalışan sayısı ile tamamladık.
2019 yılı yatırım planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Bu yılı 40 milyon TLnin üzerinde bir yatırımla tamamlamayı öngörüyoruz. Yılın başından bu yana açtığımız 20 yeni şubemizle birlikte, Türkiye’nin farklı şehirlerinde açmaya devam edeceğimiz diğer yeni lezzet noktalarıyla birlikte yıl sonunda 50 yeni şubeyi daha haritamızda konumlandırmış olmayı hedefliyoruz.
Bu yeni yatırımlarımız ile markamızın hem yenilikçi yaklaşımını sürdürürken aynı zamanda da daha fazla lezzet severe ulaşmayı amaçlıyoruz. Bizim için açtığımız her yeni restoran aynı zamanda yeni de bir istihdam alanı demek. Tavuk Dünyası ailesine 2019 yılında bine yakın yeni üye yani çalışan katmayı amaçlıyoruz.
2019 yılında sunduğunuz hizmetlerde hangi alan öne çıktı? Tüketim alışkanlıklarında nasıl bir değişim gözlemlediniz?
Sektördeki yenilik ve trendleri takip ediyor, aynı zamanda en önemli referans noktamız olan müşterilerimizin geribildirim ve taleplerini de dikkate alarak yeni çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz.
Bu kapsamda da her yıl mutlaka menümüzde yenilikler yapıyor ve müşterilerimizi klasikleşen ödüllü lezzetlerimizin yanında yepyeni ve dikkat çekici ürünlerle karşılıyoruz. Bu yılın bahar aylarında çok özel soslar ve tavuk lezzetleriyle de harmanlayarak ortaya çıkardığımız 4 farklı çeşitten oluşan salata menümüzü müşterilerimizin beğenisine sunduk.
Türkiye’de ve dünyada markanızı iyi konumlandırmak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Gerek yurt içindeki operasyonumuzda gerekse de yurt dışı yatırımlar konusunda en doğru fizibilite çalışmalarını yaptıktan sonra en doğru yatırımcılarla, kontrollü ve planlı bir şekilde ilerlemeyi tercih ediyoruz. Özellikle yurt dışında girdiğimiz ülkelerde 1-2 gibi az sayıda restoranda kalmayı tercih etmiyoruz. Bu stratejiyle girdiğimiz pazar olan Rusya’da 2019 yılı içinde operasyonumuzu daha da büyütmek için ciddi hazırlıklar ve çalışmalar içindeyiz.
Yapacağımız yeni yatırımlarla ve çalışmalarla birlikte Rusya bölgesindeki operasyonlarımızı sağlıklı ve sağlam bir şekilde büyütmemizde önemli bir rol oynayacak bir üretim tesisini de hizmete sokacağız. Yurt dışına açılma tarafında bizce en öncelikli ve önemli olan nokta, girilecek olan pazarla ilgili çok iyi fizibilite çalışmalarının yapılmasıdır.
Buna ek olarak markanın o ülkenin kültürüne ayak uydurabilmesi için oranın beklentilerini karşılayabilecek şekilde ihtiyaçlarını doğru şekilde anlayabilmesi de başarılı olabilmek için gerekli unsurların başında gelmektedir.
Bu nedenle girilmek istenen pazarda ürün ve hizmetlerin o pazarın tüketicisine hitap edecek şekilde sunulmasından, verilecek olan pazarlama mesajlarının da yerel dile uygun hale getirilmesine kadar uzanan bir yelpazede farklı çalışmalar yapılmasına da dikkat edilmelidir. Biz de açıkçası yurt dışı operasyonlarımızda bu noktalara çok dikkat ediyor ve bunlara göre hareket ediyoruz.
Yeni dönemde yurtdışı hedefleriniz nelerdir?
Şu anda Rusya’da Kazan, Nizhnıy Novgorod ve Moskova’da hizmet veren 15 restoranımız ile Rus lezzet severleri ödüllü ürünlerimizle Gagawa markamızla buluşturuyoruz. Bu yıl içinde yapacağımız yeni açılışlarla birlikte yurt dışı operasyonumuz olan Rusya’da hedefimiz 2019’u 20’nin üzerinde restoran sayısına ulaşarak kapatmak.
Şu anda restoranlarımızın bulunduğu Rusya pazarına ek olarak Körfez Bölgesi’nde de yeni yatırımlar yapmak planlarımız dahilinde yer alıyor. Avrupa’da ise Almanya, İspanya ve İngiltere öncelikle değerlendirmek istediğimiz ülkeler. Ayrıca ilerleyen dönemlerdeki yurt dışı açılımımızda Amerika pazarı da bizi heyecanlandıran pazarlar arasında yer alıyor.
Türkiye’de markanızı büyütmek adına nasıl bir stratejiyle hareket ediyorsunuz?
Öncelikle kurumsallaşma çalışmalarımızın önemli bir parçası olarak hem verimliliğimizi hem de operasyonel göstergelerimizi daha yukarılara taşımak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ise restoranlarımızın karlılığının sürekliliğini sağlarken, aynı zamanda üretim ve tedarik aşamalarında verimliliğe ve kârlılığa odaklanıyoruz. Menülerimizi sürekli geliştiriyor ve belirli dönemlerde menümüze yeni lezzetler eklemeye devam ediyoruz.
2016 yılı sonunda başlattığımız başarılı iletişim kampanyalarımızı, marka yatırımlarımızı ise arttırarak devam ettiriyoruz. Şubeleşme tarafında öncelikle restoranlarımızın bulunmadığı şehir ve bölgelere odaklanıyor ve buralardaki tüketicileri de Tavuk Dünyası markası ve lezzetleriyle tanıştırmaya odaklanıyoruz. Yatırımcılarımızla olan ilişkimizi geliştiriyor; en doğru bölgede en doğru yatırımcı ile çalışmak üzere titiz çalışmalar yapıyoruz.
KSS ve sürdürülebilirlik alanında ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularının artık şirketler ve markaların itibarlarının geliştirilmesi tarafında olmazsa olmaz konular olduğunu bizler de biliyor ve yakın zamanda bu alanlarda çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Ancak gerek sahipleneceğimiz alan gerekse de bu konularda yapacağımız çalışmalarla gerçek katma değeri yaratabilmeyi istiyoruz. O nedenle de bu konularda yapılabilecek çalışma ve projeleri titizlikle inceliyor ve değerlendiriyoruz.
TAVUK DÜNYASI’NIN ALDIĞI 9 ÖDÜL
1- 2018 yılında 10. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda, Turizm-Eğlence-Restoran kategorisinde verilen en büyük ödül olan Gümüş Effie’yi aldı.
2- Ramazan ayına özel olarak dijital mecralara yönelik hazırladığı reklam filmi ile MIXX Awards’un ‘Dijital Mecra Entegrasyonu’ ve ‘Gerçek Zamanlı Etkileşim’ kategorilerinde ödüle layık bulunduk.
3- ‘Kekiklim’ ve ‘Şefin Tavası’ Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü’nün (iTQi) yaptığı değerlendirmelerde ‘3 Yıldızlı Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görüldü.
4- Avrupa Birliği’nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği’nin (TTKD) ‘Tüketiciye Saygılı Marka
Ödülleri’ töreninde tüm tüketicilere tavsiye edilen restoran markası seçildi.
5- “Türkiye Altın Marka Ödülleri”nde ‘Yılın Restoranlar Zinciri Ödülü’nü almaya hak kazandı.
6- Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda, Restoran Sektöründe Türkiye’nin En İtibarlı Beyaz Et Zinciri Markası oldu.
7- Türkiye Gençlik Ödülleri’nde ‘En İyi Lezzet Markası’ seçildi.
8- Social Media Awards Turkey’de ‘Gümüş Ödül’e layık bulundu.
9- İK yaklaşımı ve yaşattığı çalışan deneyimiyle ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ arasına girdi ve ‘İnsana Saygı Ödülü’nü aldı.
“TÜRKİYE STRATEJİK PAZAR”
Türkiye’de doğmuş ve büyüyen bir marka olarak, ülkemizdeki her türlü gelişmeyi bizler de dikkatle takip ediyor; özellikle ekonomi tarafında kendi adımıza neler yapabilir ve ekonomiye katkımızı nasıl sürdürebiliriz konusuna odaklanıyoruz.
Türkiye genç ve artan nüfusu, yetişmiş insan gücü ve farklı alanlarda sahip olduğu potansiyel ile gerek yerli gerekse de yabancı yatırımcılar için önemli ve stratejik bir pazar diye düşünüyoruz. Ayrıca, Türkiye gıda sektöründe dünyada ve Avrupa’da en hızlı büyüyen ülkelerin başında geliyor.
Önümüzdeki dönemde de bu anlamda büyümelerin devam edeceğine inancımız tam. Biz de bu kapsamda markamızın büyütülmesini bir bütün olarak ele alıyor, müşteri ve çalışan memnuniyetinden, pazarlama ve yatırımcı ilişkilerine kadar tüm alanlarda gerekli yatırım çalışmalarını yapıyoruz.
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