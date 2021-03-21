Türkiye’nin en büyük grupları arasında yer alan, 35 milyar TL ciro ve 33 bine yakın çalışana sahip Zorlu Holding, önümüzdeki üç yıllık süreçte 600 milyon Euro’luk yatırıma hazırlanıyor.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, tekstil, maden, teknoloji ve enerji sektörlerinde sadece bu yıl yapılacak 2 milyar TL’lik yatırım programının detaylarını Ekonomist’e açıkladı.

Manisa’daki nikel tesisinde sülfirik asit üreteceklerini söyleyen Ömer Yüngül, ‘’Böylelikle 100 milyon dolarlık ithalattan kurtulacağız’’ diyor.

Yurtiçindeki yatırımlarının yanı sıra globalleşme yönündeki stratejik adımlarını da hızlandıracaklarını ifade eden Ömer Yüngül ile grubun gelecek hedeflerini konuştuk.

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