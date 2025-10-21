EGM promosyonu ne kadar olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon ihalesi öncesinde polis memurları ve emniyet çalışanlarının promosyon miktarına dair beklentileri netleşti. Sosyal medya üzerinden yapılan sendika paylaşımları, güncel ekonomik şartlara uygun, yüksek bir ödeme talep edildiğini gösteriyor.

Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın 2025 EGM maaş promosyonu için ana talepleri şunlardır:

Promosyon Miktarı: Kişi başı 270.000 TL promosyon ödemesi.

Seçim Hakkı: Promosyon yerine değerler hassasiyeti olan veya farklı bir seçim hakkı kullanmak isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi imkânı sunulması.

Taban Fiyat: 2025 EGM promosyon ihalesinin en az 163.440 TL taban fiyatla başlatılması.

Sendikalar, yeni dönem ihale sürecinin şeffaf yürütülmesini ve bankalar arasındaki rekabetin artırılmasını da özellikle vurguluyor. İhale, bugün (21 Ekim 2025) saat 14.30’da canlı yayınla gerçekleştirilecek.