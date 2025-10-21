Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev yapan yüz binlerce polis ve teşkilat görevlisi, 2025 yılı banka promosyon anlaşmasının yapılacağı kritik tarihi ve saati merakla bekliyordu. EGM'nin yaptığı resmî duyuru ile bekleyiş sona erdi.
EGM banka maaş promosyon teklifi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personellerini yakından ilgilendiren maaş promosyonu ihalesi bugün gerçekleştiriliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 Salı günü, saat 14.30'da EGM Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu’nda yapılacak. İhalenin sonucu, EGM personelinin alacağı yeni promosyon ücretini belirleyecek.
EGM promosyon ihalesi canlı nereden izlenir?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon ihalesinin şeffaflıkla yürütülmesi amacıyla canlı yayınlanacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin, maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi “Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan” canlı olarak yayınlanacaktır."
EGM promosyonu ne kadar olacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon ihalesi öncesinde polis memurları ve emniyet çalışanlarının promosyon miktarına dair beklentileri netleşti. Sosyal medya üzerinden yapılan sendika paylaşımları, güncel ekonomik şartlara uygun, yüksek bir ödeme talep edildiğini gösteriyor.
Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın 2025 EGM maaş promosyonu için ana talepleri şunlardır:
Promosyon Miktarı: Kişi başı 270.000 TL promosyon ödemesi.
Seçim Hakkı: Promosyon yerine değerler hassasiyeti olan veya farklı bir seçim hakkı kullanmak isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi imkânı sunulması.
Taban Fiyat: 2025 EGM promosyon ihalesinin en az 163.440 TL taban fiyatla başlatılması.
Sendikalar, yeni dönem ihale sürecinin şeffaf yürütülmesini ve bankalar arasındaki rekabetin artırılmasını da özellikle vurguluyor. İhale, bugün (21 Ekim 2025) saat 14.30’da canlı yayınla gerçekleştirilecek.