CNBC-e'de yayınlanan Emre Özpeynirci'nin sunduğu "Oto Ekonomi" programına konuk olan Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı (CEO) Ali Bilaloğlu, 2024’te otomotiv pazarında yaşanan büyümeyi, euro kurunun etkisini ve şirketin yeni dönem stratejilerini anlattı.

Türkiye’de otomotiv sektörünün tamamen Euro kuruna bağlı olduğunu söyleyen Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı (CEO) Ali Bilaloğlu, ülkedeki enflasyon yüksekliğine dikkati çekti.

“Markalarla pazarlıklar devam ediyor"



Gümrükteki yeni uygulamaların araç fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirten Bilaloğlu, küçük segment modellerde fiyat dengesinin bozulduğunu söyledi.

Bilaloğlu, “Gümrükte yeni uygulamalar araçların fiyatlarını direkt etkiliyor. Polo örneğinde, Golf fiyatına yaklaştığında onu getirmeye kalkmak çok mantıklı değil. Hal böyle olunca o ürünleri getirmeme noktasına gidebiliriz. Ama burada markalarla pazarlıklar devam ediyor. Burada sadece fiyat oluştururken vergiler değil bunun navlunu gibi şeyler de var. İnşallah belli noktalarda buluşabiliriz de tüketiciyi o ürünlerden mahrum etmeyiz” ifadelerini kullandı.

Bilaloğlu, “Bu sene toplam pazarın bu kadar pozitif gelişmesinde birkaç önemli etken var. Bir tanesi finansal enstrümanlardan para kazanan müşteriler de gerçekleştirdikten sonra araç yatırımı yapıyor. Çünkü kurlar hepimizin beklediğinden daha stabil gidiyor. Bu ekonomi için güzel bir şey. Ama ülkede enflasyon yüksek. Türkiye’de otomotiv sektörü ister yerli üretici ol ister ithalatçı ol tamamen euro kuruna bağlıdır. Euro kuru stabil gittikçe zamlar da anca euro kadar yapılır” diye belirtti.