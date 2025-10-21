Aracını muayene ettirecekti: 'Hem paramı hem randevumu aldılar'

Küçük, "Kayseriliyim ve uzun zamandır Isparta’da yaşıyorum. Aracımın muayene tarihi gelmişti, ben de internet üzerinden randevu almak istedim. Karşıma 444’lü bir numara çıktı, ben de aradım. Doğrusu dolandırılacağım hiç aklıma gelmemişti, bu yöntemi de daha önce hiç duymamıştım. İnsanları ‘polisim’ diyerek arayan dolandırıcıları biliyordum ama bu şekilde çalışanlarını ilk kez gördüm. Numarayı aradım, telefonu bir kadın açtı. Randevu almak istediğimi söyledim.

Benden ruhsat bilgilerimi istedi, ben de verdim. Ardından ‘sistem randevu vermiyor’ dedi. Nedenini sorduğumda, trafik cezam olduğunu söyledi. ‘Ne cezasıymış?’ diye sorduğumda ‘şerit ihlali’ dedi. Miktarını sorduğumda ise 7 bin 150 lira olduğunu söyledi. Ben de ‘ödeyip sizi arayayım’ dedim ama ‘ben size yardımcı olurum’ dedi. Böyle bir hizmet olduğunu bilmiyordum ama nasıl olsa ödenecek diye düşünerek verdiği hesaba parayı gönderdim" dedi.