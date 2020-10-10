2020 yılını yüzde 15 büyümeyle kapatmayı planlayan bilgi güvenliği şirketi Eset, pandemi dönemine özel ürünler geliştirdi. Eset Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, “Uzaktan çalışan şirketler için siber güvenlik ürünlerinden oluşan bir koruma paketi hazırladık” diyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

Genel merkezi Slovakya’nın Bratislava kentinde bulunan Eset, dünyanın en büyük ilk beş bilgi güvenliği şirketinden biri. 1992 yılında kurulan şirket, dünya genelinde bireysel ve kurumsal kullanıcılara hitap eden antivirüs yazılımları, internet güvenliği ürünleri, uç nokta güvenliği programları, veri kaybını önleme yazılımları, şifreleme programları gibi siber güvenlik çözümleri sunuyor ve geliştiriyor. Global düzeyde 110 milyon kişi ve 500 bin kurum Eset yazılımlarıyla korunuyor.

2020 yılını yüzde 15 büyümeyle kapatmayı planlayan şirket, pandemi dönemine özel ürünler geliştirdi. Eset Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, “Uzaktan çalışma düzenini sürdüren veya geçmeye hazırlanan şirketler için, ihtiyaca uygun siber güvenlik ürünlerinden oluşan bir koruma paketi hazırladık” diyor.

Erginkurban’ın aktardığına göre, Eset’in uzaktan çalışma paketi, çeşitli Eset ürünlerini bir araya getirerek daha uygun bir fiyatlandırma ile sunuluyor ve pandemi döneminde artan siber tehdit ve zararlı yazılımlara karşı şirketleri güvence altına alıyor.

Can Erginkurban’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Siber güvenlikte ağırlıklı hangi alanlara odaklanıyorsunuz?

Bugün dünyanın en büyük ilk beş bilgi güvenliği şirketinden biri olan Eset, aynı zamanda da genel merkezi Avrupa Birliği sınırları içinde bulunan en büyük bilgi güvenliği kuruluşu. 1992 yılında kuruldu ve o günden bu yana dünya genelinde bireysel ve kurumsal kullanıcılara hitap eden antivirüs yazılımları, internet güvenliği ürünleri, uç nokta güvenliği programları, veri kaybını önleme yazılımları, şifreleme programları gibi siber güvenlik çözümleri sunuyor ve geliştiriyor.

Genel merkezi Slovakya’nın Bratislava kentinde bulunan Eset, dünya çapına yayılmış ofis ve araştırma merkezlerinin katkısıyla küresel bir koruma şemsiyesi sağlıyor. Eset, Türkiye’de de en çok tercih edilen ve marka bilinirliği yüksek siber güvenlik markası olarak öne çıkıyor.

2019 yılında ne kadar büyüdünüz? 2020 yılı hedefiniz nedir?

Zorlu bir yıl olmasına karşı 2019’da Eset Türkiye olarak yüzde 15 oranında büyüme kaydettik. Bunda, hem artan dijitalleşme, hem de kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türkiye ve Avrupa’daki hassasiyetlerin gelişmesi etkili oldu.

Pandemi nedeniyle 2020 yılı, belirsizliğin çok fazla hâkim olduğu bir yıl. Döviz kurundaki dalgalanmalar da öngörü yapmayı zorlaştırıyor. Ancak yine de Eset Türkiye olarak yıl sonu için en az yüzde 15 oranında bir büyümeyi hedefliyoruz.

Eset olarak şirketlerin dijital dönüşümüne nasıl bir katkı sağlıyorsunuz?

Son 10 yıllık süreçte ister bakkal olsun ister çimento fabrikası, işleyişinin herhangi bir yerinde dijital bir cihaz veya yazılım kullanmayan işletme artık kalmadı. Pandemi dönemi bu süreci daha da hızlandırdı. Herkes ve her şey, dijitalliğin bir tarafında yer alıyor.

Bireylere ve kurumlara dijital güvenlik ürünleri geliştiren bir kuruluş olarak, şirketlerin dijital dönüşüm çabalarının içinde, doğal bir uzantı olarak yer aldığımızı söyleyebilirim. Şirketin veya kullanılan teknolojinin ölçeği ne olursa olsun, güvenlik olmadığı sürece dijital dönüşüm, her zaman felakete uğrama potansiyelini beraberinde taşıyor. Siber dünyada bugün 1 milyardan fazla zararlı yazılım var.

Pek çoğu, siber suçluya parasal fayda sağlamak üzere şirketleri hedef alıyor. Dünyanın önde gelen siber güvenlik kuruluşlarından biri olarak; antivirüs, internet güvenliği, uç nokta koruma, veri kaybını önleme veya şifreleme gibi çeşitli ürün ve teknolojilerimizle dijitalleşmenin getirebileceği siber risklere karşı şirketleri koruyoruz.

2020 yılında gündeminizde olan yeni projelerinizden bahsedebilir misiniz?

Kurumsal ve bireysel tüm ürünlerimiz, yeni gelişen siber tehditlere karşı düzenli olarak güncelleniyor ve kullanıcılarımız anında koruma altına alınıyor. Hatta, davranış analizleri ve çeşitli teknolojiler yardımıyla, henüz tespit edilmemiş zararlı yazılımlara karşı bile kullanıcılarımız sürekli olarak korunuyor.

Bununla birlikte her yılın sonbahar aylarında bireysel ürünlerimizde yeni özelliklerle donanmış yeni versiyonların lansmanını yapıyoruz. Eylül ayı içinde Android işletim sistemli akıllı telefon, tablet ve televizyonlara yönelik Eset Mobile Security yazılımımızın yeni sürümünü tanıtacağız.

Telefonları zararlı yazılımlara karşı koruyan bu antivirüs yazılımımıza, bankacılık ve ödeme koruması özelliği eklendi. Böylece telefon üzerinden online alışveriş ve finansal işlemler yaparken, kullanıcı ekstra bir güvenlik katmanıyla daha korunmuş olacak.

Başka yeni ürünler olacak mı?

Kasım ayında ise “Eset NOD32′,’ “Eset Internet Security” ve “Eset Smart Security Premium” bireysel ürünlerimizin yeni versiyonlarını piyasaya sunacağız. Düzenli ve sürekli olarak geliştirilen bu yazılımlarımız, bugün Türkiye’nin en çok kullanılan virüsten korunma programları olarak öne çıkıyor. Kurumsal tarafta ise Eset Cloud Office Security gibi yeni ürünler ve mevcut ürünlere gelen yeni özellikleri tanıtacağız.

Pandemi siber güvenlik sektörünü nasıl etkiledi? Talepler ne yönde değişti?

Pandemi döneminde, eğitimin ve iş hayatının evlere ve online ortama taşınmasıyla herkesin yüzde 100 dijitalleştiği yeni bir dönem oluştu. Doğal olarak, artan uzaktan bağlantılar nedeniyle siber güvenlik önlemleri, daha da önem kazandı.

Bu süreçte temel siber korunma araçları olarak; ev ve küçük ofisler için antivirüs ve internet güvenliği; kurumlar için de uç nokta güvenliği (endpoint security) yazılımları daha fazla talep edildi. Ancak uzaktan bağlantı gerçeği, başka koruma katmanlarının da hiç olmadığı kadar öne çıkmasına neden oldu.

Özellikle ‘çok faktörlü koruma’ (multi factor authentication), işi eve taşıyan kuruluşlar açısından can simidine dönüştü. Şirket verilerine uzaktan erişimde kullanılan ‘çok faktörlü koruma’, online banka girişlerinde olduğu gibi, ilgili kişinin telefonuna SMS veya uygulama aracılığı ile ikinci bir giriş şifresi ileterek güvenliği artırıyor.

Bu konudaki çözümümüz olan Eset Secure Authentication yazılımımız, geçen yılın ilk beş ayına göre üç kat daha fazla tercih edildi.

Öne çıkan farklı yazılımlar oldu mu?

Öne çıkan bir diğer önlem ‘veri kaybını önleme’ (DLP) yazılımları oldu. Kurum cihazlarından kaynaklanabilecek veri sızıntılarını izlemeye ve engellemeye yönelik bu yazılımlar, şirketleri veri sızıntısı sonucu oluşacak maddi zararlardan ve itibar kaybından koruyor.

Eset’in sunduğu Safetica Full DLP son beş aylık süreçte geçen yıla göre dört kat daha fazla tercih edildi. Öte yandan özellikle KOBİ kategorisinde tercih edilen siber güvenlik programlarından biri de şifreleme (encryption) yazılımları oldu. Şirket verilerinin şifrelenerek, yetkisi olmayan kişilerden korunmasını sağlayan Eset Endpoint Encryption, genel ilgi seviyesini aşarak daha çok incelendi ve talep gördü.

Bu ürünlere ilginin yükselmesinin birkaç nedeni var. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişen kanuni süreçler, verilerin saydığımız yazılımların katkısıyla korunmasını öngörüyor. Türkiye’deki şirketlerde de bu yönde bir eğilim başlamıştı ancak pandemi döneminde işlerin eve taşınması ve uzaktan çalışmanın zirve yapması; çok faktörlü koruma, DLP ve şifreleme yazılımlarına yönelik ilgiyi hızla yukarıya çekti.

Siz bu döneme özel yeni ürünler çıkarttınız mı?

Uzaktan çalışma düzenini sürdüren veya geçmeye hazırlanan şirketler için, ihtiyaca uygun siber güvenlik ürünlerinden oluşan bir koruma paketi hazırladık.

Uzaktan çalışmanın getirdiği dijital risk, Covid-19 sürecinden fayda çıkarmaya çalışan siber dolandırıcıların gelişen saldırılarıyla birleşince, özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmeler, ekstra güvenlik önlemlerine ihtiyaç duydu.

Eset’in uzaktan çalışma paketi, çeşitli Eset ürünlerini bir araya getirerek daha uygun bir fiyatlandırma ile sunuyor ve pandemi döneminde artan siber tehdit ve zararlı yazılımlara karşı şirketleri güvence altına alıyor.

KOBİ’LERİ HEDEFLİYOR

250 KULLANICI

Eset Uzaktan Çalışma Paketi, altıdan başlayarak 250 kullanıcıya kadar ulaşan işletmeler için kurgulandı. Özellikle KOBİ ölçeğindeki şirketlerin, siber tehditlere uğrama endişesine kapılmadan normal şekilde çalışmalarını sürdürebilmelerini hedefleyen pakette dört farklı yazılım yer alıyor.

UÇ NOKTA KORUMA

Endpoint Security Advanced, uç nokta koruma yazılımı olarak geçiyor. Davranışsal algılama (HIPS), ağ saldırı koruması, ürün içi sandbox, çift yönlü güvenlik duvarı, fidye yazılımı kalkanı, gelişmiş bellek tarayıcı, istismar engelleyici ve botnet koruması sunuyor.

YÖNETİMİ KOLAY

Eset Cloud Administrator (ECA), bir yönetim konsolu ve şirket ağındaki tüm uç noktaları yönetmeyi sağlıyor. ECA tercih edildiğinde yönetim sunucusu için ek kaynak ve donanım ayırmaya gerek kalmıyor. Kullanım ve yönetim kolaylığı sayesinde işletmelerin asıl işlerine odaklanması sağlanıyor.

EKSTRA GÜVENLİK

Eset Dynamic Threat Defense (EDTD), yeni ve daha önce hiç görülmemiş tehdit türlerini tespit etmek için bulut tabanlı bir sandbox ortamı kullanarak, Mail ve Endpoint Security gibi Eset ürünleri için ekstra güvenlik katmanı sağlıyor. Şüpheli dosya, sandbox’a gönderilip tam özellikli bir işletim sistemi üzerinde çalıştırılıyor ve ancak güvenli ise kullanıcı cihazında çalıştırılmasına izin veriliyor.

GÜÇLÜ ŞİFRELEME

Eset Full Disk Encryption, uç nokta bilgisayarların depolama alanları için güçlü şifreleme sağlıyor. Böylece işletmelerin veri güvenliğini artırıyor. ‘Eset Full Disk Encryption’, uzaktan yönetim konsolu tarafından yerel olarak veya buluttan yönetiliyor.