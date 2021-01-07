Müteahhitlik, Türkiye’nin ekonomisinin büyümesine katkı veren sektörler arasında yer alıyor.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, ülke ekonomisini büyütecek yatırımların yapılabilmesi için de yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini söylüyor.

Türkiye ekonomisinin büyüme motorlarından biri de müteahhitlik sektörü.

Özel sektör ve kamu projeleri ile her daim hareketli olan bu sektör, yap-sat’çılıktan konut üretimine kadar yurtiçi ve yurtdışında önemli projelere imza atıyor.

Sektörün önde gelen şirketlerinden biri olan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile müteahhitlik sektörünü ve Akfen’i konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.