Bursa merkezli Coşkunöz Holding, 350 milyon TL’lik yatırım yapacak. Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, “Covid 19 nedeniyle yaklaşık altı ay-1 yıl gecikmeli olsa da yatırımlarımızı yapacağız. Yatırımları durdurmadık, sadece hız kestik” diyor.

Bursa merkezli Coşkunöz Holding, otomotivden savunma sektörüne, enerji ve geri dönüşümden bilgi sistemlerine kadar yedi farklı sektörde faaliyet gösteriyor. 2020 yılını yatırım yılı ilan eden Coşkunöz Holding, pandemiye rağmen yatırımlarına ara vermeme kararı aldı.

2020’de yurtiçinde ve yurtdışında 350 milyon TL’lik yatırım yapacaklarını söyleyen Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, “Covid 19 nedeniyle yaklaşık altı ay-1 yıl gecikmeli olsa da yatırımlarımızı yapacağız. Durdurmadık, sadece hız kestik” diyor.

2019 yılını 330 milyon Euro ciroyla kapatan ve önümüzdeki beş yılda 450 milyon Euro ciro hedefi koyan holding, yeni sektörlere de girmeyi planlıyor. Medikal ve gıda sektörlerini araştırdıklarını söyleyen Acay, “Pandemiyle öne çıkan sektörler değişti” diyor. Acay’la şirketin yeni dönem planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.