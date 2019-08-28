Yeni yatırımla hedef büyüttü
Geçen yıl 12 milyon Euro’luk yatırımla Almanya’da bir tesis satın alan ASAŞ, sektörün en büyük AR-GE merkezine de sahip oldu. ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatipoğlu, “Bu sayede Orta ve Batı Avrupa ülkelerindeki müşterilerimize ve otomotiv pazarına yakın olarak onlara daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyoruz” diyor.
Özlem Bay Yılmaz
obay@ekonomist.com.tr
ASAŞ, 1990 yılında kurulan bir aile şirketi. Ana işi alüminyum ama alüminyum haricinde faaliyet gösterdiği başka işler de var. PVC kapı ve pencere, panjur ve kompozit panel de üreten şirket, ASAŞ Alüminyum’ adı altında bir holding şirketi gibi düşünülebilir.
Alüminyüm olarak ektrüzyon ve yassı mamuller ürettiklerini belirten ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatıboğlu, toplam satışlarının yüzde 60’ını ihraç ettiklerini söylüyor. “AR-GE 250 Araştırması’nda 2017 yılında yaptığımız 11,5 milyon TLlık AR-GE harcaması ile demir ve demir dışı metaller sektöründe lider konumda olduk.
2018 yılı sonuçları açıklandığında da bu yerimizi korumuş olmayı hedefliyoruz” diye anlatan Derya Hatiboğlu sorularımızı şöyle yanıtlıyor:
2018 yılını nasıl kapattınız?
ASAŞ’ın hikâyesinde 2001’den bu yana tonaj bazında yüzde 20’lere yakın bir büyüme var. 2018 yılında yüzde 25’lik bir tonaj büyüme yakalamıştık. 2019 yılının ilk yarısına baktığımızda ise ton cinsinden geçen seneye göre yüzde 15’ler civarında büyüdüğümüzü söyleyebiliriz.
ASAŞ, İSO listesine yaklaşık 20 yıl önce 403’üncü sıradan girdi, her yıl ortalama 20 sıra büyüyerek 2018 sonunda 62’ınci sıraya geldi. Bu yılki büyüme nereden oldu diye bakacak olursak ağırlıklı olarak ihracat üzerinden gerçekleşti. Çalışan sayımız ise değişmedi , 2 bin 300 civarında seyrediyor.
2019 yılı yatırım planlarınız neler?
Geçen senenin sonunda 12 milyon Euro’luk yatırımla Almanya’nın Neuwied şehrinde çok büyük bir tesis satın aldık. 72 bin metrekare kapalı alan, 880 bin metrekare açık alan şeklinde.
Almanya bizim en büyük pazarlarımızdan bir tanesi. Sektörün en büyük AR-GE merkezi. Dolayısıyla Orta ve Batı Avrupa ülkelerindeki müşterilerimize ve otomotiv pazarına yakın olarak onlara daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyoruz.
Bu yatırımla ne hedefliyorsunuz?
Öncelikle lojistik ve servis merkezi olarak hizmete açılacak tesiste, sonrasında müşterilere daha hızlı hizmet verebilmek için mekanik işlem parkuru kurularak üretim desteği de verilmesini planlanıyoruz.
Almanya yatırımı haricinde ise tevsi yatırımlarımız ve tüm proseslerimizin dijitalleşmesi yolundaki projelerimiz devam edecek. ‘DigitALL adını verdiğimiz dijitalleşme projemizi 2018 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz.
Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz, odaklandığınız pazarlar nereler?
ASAŞ olarak 5 kıtada, 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ağırlıklı olarak Batı Avrupa ve ABD’ye yaptığımız ihracatımız 2017’de yüzde 35’ler mertebesindeydi, 2018 yüzde 47’ye çıktı. Bu seneki hedefimiz ise yüzde 60.
AR-GE faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
AR-GE 250 Araştırması’nda 2017 yılında yaptığımız 11,5 milyon TLlık AR-GE harcaması ile demir ve demir dışı metaller sektöründe lider konumda olduk. 2018 senesi sonuçları açıklandığında bu yerimizi korumuş olmayı hedefliyoruz.
AR-GE merkeziniz hakkında bilgi verir misiniz?
ASAŞ olarak 2015 yılında sektörün bakanlık onaylı ilk AR-GE merkezini hayata geçirdik. Merkezimizde 80 personel istihdam ediyoruz. Yüksek lisansüstü mezun 23 personel çalışıyor.
Bunlardan 11 tanesi doktora eğitimine devam ediyor, 1 kişi de doktora mezunu. Bu sayının dışında 13 kişi de lisansüstü eğitimine devam ediyor. Yaklaşık yüzde 50 lisansüstü mezun ve eğitimine devam eden personel istihdam ediliyor.
AR-GE merkezinizde geliştirilmiş ürünlerden bahsedebilir misiniz?
AR-GE bünyesinde sadece günümüz ihtiyaçlarını karşılamak üzere değil, sektörün dinamiklerini de gözeterek yenilikçi ve vizyoner çözümler hayata geçiriliyor. Bunlar genel olarak 3 ana başlık halinde alaşım geliştirme, proses geliştirme ve ürün geliştirme olarak toplanabilir. Uluslararası ve ulusal projelere katkı sağlıyoruz.
ASAŞ, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Shift to Rail programı kapsamında Türkiye’de ilk defa bir firma Mat4Rail projesi ile AB’den hibe alıyor. Dâhil olduğumuz HORIZON 2020 (AB Projeleri Çerçeve Programı) Shift to Rail programı kapsamında, inovatif çıkış kapısı tasarımı üzerine çalışıyoruz. Bunun yanında müşterilerimizle ortak geliştirdiğimiz projelerle uluslararası patent başvurusunda da bulunuyoruz.“
CERNİN ALÜMİNYUMDA TEK TEDARİKÇİSİYİZ
ALÜMİNYUM TAVAN
AR-GE Bölümümüz yeni ürün ve alaşım geliştirme konularında tasarım desteği de sağlıyor. Almanya’da yeni ve çok hızlı büyüyen bir müşterimizin elektrikli araç projesi kapsamında 2018 yılı içinde alüminyum gövde tasarımının ekstrüzyon uygun geliştirilmesi ve proje ihtiyaçlarına uygun alaşım geliştirme konularında destek verdik. Proje kapsamında 2019 yılı içinde elektrikli otobüste batarya taşıyıcısı ve kaynaklı alüminyum tavanların tasarımını yaparak ilk prototip üretimlerini gerçekleştireceğiz.
TEK TÜRK TEDARİKÇİ
Geçtiğimiz yıllarda Atomaltı parçacık fiziği konusunda bilimsel araştırmaları ve buluşları ile tüm dünyada tanınan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)’de yürütülen bir proje kapsamında açılan iki ihaleyi kazananarak, CERN’ün alüminyum sektöründeki ilk ve tek Türk tedarikçisi konumunda yer alıyoruz.
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