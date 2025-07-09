ARA
DOLAR
40,04
-0,01%
DOLAR
EURO
46,91
-0,06%
EURO
GRAM ALTIN
4262,39
0,27%
GRAM ALTIN
BIST 100
10167,26
1,69%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TFF resmen açıkladı: Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maçlarına çipli T.C. kimlik kartlarıyla da girilebileceğini açıkladı.

09 Temmuz 2025 | 20:09
TFF resmen açıkladı: Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek

TFF’nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig ve 1. Lig’de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. TFF’nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır. Bununla birlikte kulüplerimiz hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacaktır."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL