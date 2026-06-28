100. Gazi Koşusu şampiyonu belli oldu: Halis Karataş Bay Nalçakan ile bir kez daha zirvede

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100'üncüsünü Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan kazandı. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuda 22 safkan mücadele etti.

Halis Karataş "Bay Nalçakan" isimli safkanla birinci oldu

Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışı, Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan, 2.29.49'luk derecesiyle birinci tamamladı. 2.29.96'lık derecesiyle Fedai Kahraman'ın sahip olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Rabovo" isimli safkan ikinci sırada yer aldı. Murat Aktaş'ın sahibi olduğu, Ercan Çankaya'nın jokeyliğini yaptığı "Ersele Beyi" de 2.30.02'lik derecesiyle üçüncü oldu.

67 bini aşkın seyirci hipodroma akın etti

Gazi Koşusu'nu izlemek için gelen yarışseverler uzun kuyruklar oluştururken, hipodromda rekor bir sayıyla 67 bin 200 seyircinin yer aldığı açıklandı.

Gazi Koşusu'nun tarihçesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istemişti.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlenmişti.

İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirmişti.

İlk Gazi Koşusu'nu Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü birlikte izlemişti.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü'nün "Olgo", Celal Bayar'ın ise "Cap Gris Nez" isimli safkanları kazandı.

İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli de 1970 yılından itibaren kazananlara verilmeye başlandı.

Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

En iyi dereceyi "Bold Pilot" yaptı

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.

1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derecesiyle koşuyu kazanırken Gazi Koşusu'nun da en hızlı safkanı oldu.

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey ise Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

Mümin Çılgın; "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" oldu.

Aktif jokeyler arasında Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 8 kezle en fazla kazanan isim olarak ön plana çıktı.

Üst üste kazanma rekoru da Ahmet Çelik'te

Öte yandan Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92'nci Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirmişti.

Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşamıştı.