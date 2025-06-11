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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Acun Ilıcalı'nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

11 Haziran 2025 | 21:09
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı

Kulübün açıklamasında, "2024-25 dönemi yönetim kurulu üyemiz, asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca yönetim kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır. Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz." denildi.

Acun Ilıcalı'dan teşekkür mesajı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Acun Ilıcalı sosyal medya paylaşımında "Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi. Sayın başkanımız Ali Koç’a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
 

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Tarih kesinleşti, yarın temettü dağıtacak: 5,26 TL
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell... Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
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