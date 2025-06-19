Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi kura çekimiyle 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Arda Turan'ın başına geçtiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya'dan Ilves Tampere takımını elemesi halinde, 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda ilk maçlar 10 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 17 Temmuz'da oynanacak.
Organizasyonda 2. eleme turundaki eşleşmeler şöyle:
- Beşiktaş / Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Ilves Tampere (Finlandiya)
- Lugano (İsviçre) / Paksi (Macaristan)-Cluj (Romanya)
- Sabah (Azerbaycan)-NK Celje (Slovenya) / AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan)
- Levski Sofya (Bulgaristan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail) / Braga (Portekiz)
- Banik Ostrava (Çekya) / Legia Varşova (Polonya)-Aktobe (Kazakistan)
- Anderlecht (Belçika) / Spartak Trnava (Slovakya)-Hacken (İsveç)
- Sheriff (Moldova)-Priştine (Kosova) / Utrecht (Hollanda)
- Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya)