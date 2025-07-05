Chelsea ve Aston Villa'ya UEFA'dan ceza

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, iki kulübün "futbol gelirleri kuralını" ihlal ettiğini ve maaş harcamalarının, gelirlerinin yüzde 80’ini aştığını tespit etti.

BBC'nin haberine göre, Chelsea’ye 31 milyon euro ceza verildi.

Kulüp, önümüzdeki dört yıl boyunca kurallara uymazsa, ilave olarak 60 milyon euro daha ödemekle yükümlü olacak. Aston Villa’ya ise 11 milyon euro ceza kesildi. Üç yıl içinde kurallara uyulmaması durumunda bu rakama 15 milyon euro daha eklenebilecek.

UEFA, kulüplerin mali tablolarına yalnızca gerçek ve düzenli gelirlerin dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Oyuncu takasları, ilişkili taraflar arası transferler ve maddi varlık satışlarından elde edilen kazançlar bu kapsama alınmadı.

Chelsea, yaz transfer döneminde beş oyuncu için 150 milyon sterlin harcarken; Aston Villa henüz büyük bir transfer gerçekleştirmedi. Chelsea 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde, Aston Villa ise Avrupa Ligi’nde yer alacak.

UEFA, benzer ihlaller nedeniyle Barcelona’ya 15 milyon euro, Lyon’a ise 12,5 milyon euro ceza vermişti.