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Cristiano Ronaldo, 2027 yılına kadar Al Nassr'da

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

26 Haziran 2025 | 18:18
Cristiano Ronaldo, 2027 yılına kadar Al Nassr'da

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden 'Hikaye kaldığı yerden devam ediyor' notuyla yapılan açıklamada, Ronaldo'nun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını ifade edildi.

40 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından sözleşme uzatmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Yeni bir bölüm başlıyor. Aynı tutku, aynı rüya. Birlikte tarih yazalım" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla geçtiğimiz sezon 41 karşılaşmada görev aldı ve 35 kez rakip fileleri havalandırdı.

 

 

 

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Borsada bugün 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi
Turkcell'den Artel kararı
SPK bülteni: 2 şirketin sermaye artırımına onay geldi
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa şirketinden 'konkordatodan feragat' açıklaması
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Avrupakent GYO'dan varlık alımı duyurusu
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