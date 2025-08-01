Dursun Özbek'ten Osimhen mesajı: Bütün hesapları yaptık

Bir hayal kurduklarını belirten ve bunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Dursun Özbek, "Bir hayal kurduk. Bu hayal ilk başta birçoğuna imkansız gibi gözüktü. Sonra Türkiye’nin dört bir yanından, 7’den 70 tüm sarı-kırmızıya gönül verenler bu hayalimize ortak oldu. Bu destekle bu inançla hayalimiz büyüdü ve en önemli hedefimiz haline geldi. Bugün sizin karşınıza bu hayali gerçekleştirmiş olmanın mutluğu ve gururuyla bulunuyor. Alman Milli Takımı’nın ve Bayern Münih’in 10 numarası görülmemiş bir şekilde daha sezon bitmeden tamamlandı. Sonra da Türk futbol tarihinde en büyük transferi olan Osimhen'in transferini dün sonuçlandırdık. Bu transfer sadece rakam transferi değildir. Galatasarayımızı Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürme hedeflerinin adımlarından biridir. Bu, Galatasaray ve ülkemiz insanıyla gönülden bağ kuran Osimhen ile bize ve hedeflerimize inanan Leroy Sane’nin güvenin göstergesidir. Bu transfere katkı veren herkese başta Abdullah Kavukcu olmak üzere teşekkür ederim. Bugün birlikte hayal kurduğumuz tüm Galatasaraylılara sesleniyorum, her zaman yanımızda oldular, bize cesaret ve güç verdiniz. Daha büyük hayaller kurmak için birlikte yürümenin tam zamanı" ifadelerini kullandı.

"Bu ürünün her Galatasaraylının evinde bulunması gerektiğini düşünüyorum"

Victor Osimhen için çıkarılan üründen bahseden Özbek, "Osimhen için özel ürettiğimiz kutuyu satışa sunduk. Bu kutuda; seri numaralı Osimhen forması, maske ve atkı bulunuyor. Her Galatasaraylının evinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Belirli sayıda yapıldı. Herkesi GS Store’dan bu ürünü satın alarak kulübümüze katkıya davet ediyorum. Bu katkıyla yeni hikayeleri de birlikte yazacağız. Yarın oynayacağımız Lazio maçında da forma lansmanı ve imza töreni gerçekleştireceğiz. Stadımızın tıklım tıklım dolması, takımımıza duyduğumuz sevginin en önemli göstergesi olacaktır. Tüm Galatasaraylıları, bir şölen ortamına çevirmesi için davet ediyorum. Taraftarımız, sezon içinde 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' demişti. Ülkemizin neresine gittiysek, Osimhen’e ilgi verdi. Yönettim olarak bu mottoyu dikkate aldık. Şimdi de Galatasaray size inanıyor ve desteğinizi bekliyor" diye konuştu.

"Söz verdiğimiz her şeyi yaptık ama bu yeterli değil"

Özbek, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'e verilecek bonservisin ödeme planlarını yaptıklarını ifade ederek, "Osimhen'i, 4 yıllık bir sözleşmeyle Galatasaray’a kazandırdık. Maliyeti, ödeme şekli var. 'Bu transfer yapıldı, nasıl ödenecek' kimse diye düşünmesin. Böyle bir şey yok. Bu transferi yaparken planladık, bu bonservisin nasıl ödeneceğini, bu kurulan kadronun maliyetinin nasıl karşılaşacağının hesaplanmasını yaptık.

Galatasaray’ın geçmişten gelen gelirleri var. Galatasaray artık geçen sene olduğu yerde değil. Ne marka olarak, ne futbol seviyesi olarak ne de proje yapmadaki gücü, Galatasaray başka bir yere geldi. Bu gelişimin aynen devam edeceğini de söylemek istiyorum. Bizim görevimiz bu. Bizim amacımız Galatasaray’ı aldığımız yerden fersah fersah yukarıya taşımak. Finansal açıdan, sportif açıdan, marka açısından, temsil etme açısından çok önemli. Projelerimizi biliyorsunuz, futbolda son derece başarılı bir çizgi yakaladık. Biz hız kesmeyeceğiz. 2022’den bugüne kadar arkadaşlarımla birlikte sergilediğim bu gelişimi daha yukarıya çıkarmaya çalışacağız. Bugün itibarıyla işimiz daha çok zor. Söz verdiğimiz şeyleri yaptık. Bankalar Birliği borcumuzu ödedik oradan kurtulduk. Projelerimiz hayata geçti. Adamız orada, mükemmel bir şekle getirdik.

Söz verdiğimiz her şeyi yaptık ama bu yeterli değil. Bunu asla yeterli görmüyoruz. Galatasaray’ı daha üst seviyelere layık olduğunu düşünerek, yeni projeler, yeni hedeflerle Galatasaray camiasını mutlu etmek için, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı camialar arasında olmak için çalışmalarımıza hız verdik. Bunların ne olduğunu tek tek söyleyeceğim. Bugün yapılan transferler, bu transferlerin maliyeti, maaşlarına hiç kimse endişe duymasın. Bütün hesapları yaptık. Finansal zorluk durumuna getirmeyeceğiz. Bugünkü gelişmeler bu yaptığımız hesapların doğru olduğunu gösteriyor. Bu manada taraftarımızla bütünleşmemiz lazım. Bundan sonra da aynı hızla devam edeceğiz. 2025 sezonu sonu itibarıyla baktığınız zaman Galatasaray, finansal açıdan pozitif durumdadır. Bütün taraftarlarımıza çağrı yapıyorum, yarınki çok önemli. Bu iki transferin Galatasaray’ın geleceğinde nasıl rol oynayacağında konusunda da taraftarın etkisi çok önemli. Çok keyifli bir gün olacak. Taraftarların tribünleri doldurması çok önemli. Bütün taraftarları, stadımıza davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecek kadroyu kuruyoruz"

Hiçbir zaman günü kurtarmak için bir çalışma içinde olmadıklarını vurgulayan sarı-kırmızılıların başkanı, "Hep Galatasaray’ın geleceğini düşündük. Amacımız Galatasaray’ın geleceğini yapmak. Bunu herkes görecek, Galatasaray nereye gidiyor. Bugüne kadar edindiğimiz alışkanlık çerçevesinde Galatasaray’ın futbolda ve amatör şubelerde en başarılı kulüp olması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu Allah’ın izniyle 2026’da 26, 2027’de 27 olarak devam edecek. Uzun yıllar Galatasaray’a hizmete edecek kadroyu kuruyoruz. Başarıları da hep beraber izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Abdullah Kavukcu: "Geleceğe borç bırakarak Osimhen’in bonservisini almıyoruz"



Victor Osimhen'in transfer sürecini anlatan Abdullah Kavukcu, "Başkanımızla beraber ocak ayında konuştuğumuzda, bir hayalimiz vardı. O hayali kurarken, Osimhen ile konuştuğumuzda o bile bu hayale inanamamıştı. Osimhen’e, ocak ayında çok ciddi teklif vardı. 'Gitmeyeceğim, kalacağım ve sezon sonunda sizinle konuşalım' dedi. Bize inanalar da vardı, PR’cı, hayalci diyenler de vardı. Galatasaray’ın geldiği noktanın ne olduğunu hissediyorduk. Sadece bu transfer değil. Galatasaray, spor kulübü ama bir marka. Galatasaray markası, dünyada marka olmak için yola çıkık.

Osimhen’i duruşu çok enteresandı. Yurt dışındayken başkanımızla gece saat 2'de, sabahında köründe konuştuk, her saniyesinden haberi oldu. Çok gizlilik içinde yönettik. Bu süreci daha çok İtalya basınından öğrendiniz. İtalya’da bu işler böyle yürüyormuş, bizi daha zor duruma düşürmek için. Biz hiçbir zaman ödün vermedik. Galatasaray’ın gücünü ortaya koyduk. Geleceğe borç bırakarak Osimhen’in bonservisini almıyoruz. Osimhen’i bonservisini sermaye olarak Galatasaray’ın kasasına koyduk. Osimhen’in vazgeçtiği rakamlar, çok büyük rakamlar. Hiçbir futbolcunun vazgeçmeyi rakamlar vazgeçti. Böyle bir oyuna sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Sane ile ocak ayında transfer döneminde konuşmuştuk. Dünyadaki çok futbolcu Galatasaray’a gelmek istiyoruz. Şu an da kadromuzu bozmadık. Dünya basını da Sane transferine çok yer verdi. İnanılmaz bir karakter olduğunu düşünüyorum. Böyle oyuncuyu kattığımız için çok mutluyuz. Bunları yaparken taraftarımızdan da beklentimiz var. Bundan sonra yapacağımız işlerde çok daha güçlü adımlar atmamız için taraftarımızın da bize güç vermesi lazım. Herkesten destek bekliyoruz. Dünyaya da örnek olacağını düşünüyorum. Osimhen gibi bir karakterin gelmesini sağlıyorsa bu taraftarımızın sayesinde yaptık" açıklamasında bulundu.

"O günkü teklifi 1 TL arttırmadık"

Osimhen'e, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın veda yemeğinde teklif yaptıklarını aktaran Kavukcu, sözlerine şöyle devam etti:

"O günkü teklifi 1 TL arttırmadık. O gün ne konuştuysak onu verdik. Hiçbir şeyi saklamadık. İnşallah başka takımlar da kiraladıkları oyuncuların rakamlarını açıklar. Victor’a teklif gitti. Ne cevap verdiğini de biliyoruz. Sadece Türkiye’den değil, kimsenin reddedemeyeceği çok farklı teklif gitti. Napoli’ye de teşekkür ederim. Gardi bizim için çok değerli. Sadece 1 kişiyle yaptığımız transferi süreci değildir. Galatasaray’ın gerektiği zaman çok iyi çevresi vardır. Napoli ile öyle göründüğü gibi ilişkilerin olmadığımızı söylemek istiyorum. Arkasında çok hikayeler vardı."

"İstediğimiz futbolcuyu alırız"

Kaleci transferinde son durumunun sorulması üzerine, Galatasaray'ın Avrupa’da ve dünyadaki futbolcuların odak noktası haline geldiğini vurgulayan Abdullah Kavukcu, "İstediğimiz futbolcuyu alırız. Bunun örneğini Osimhen’de gösterdik. Kimsenin hayali edemeyeceği rakamları Galatasaray’ın masaya koyabildiğini gösterdik. Bir tek sadece Türkiye’deki bütçelerimiz yok. Bir de UEFA kriterleri var. UEFA kriterlerde, toplam gelirimizin geçen sene yüzde 80’ini tutturmak zorundaydınız, biz yüzde 79 ile tamamladık. Bu sene de bu oran 70’e düşüyor. Neden forma satışı çıkardık, bundan dolayı. Gelirimizi bir seviyeye çekebilirsek, transfer bütçelerimizi de ona göre ayarlayabiliyoruz. Kamp bitmeden 2 transferin geleceğini söylemişti. Planlayarak buralara geldik. Kaleci ile alakalı çok farklı isimler konuşuluyor. Bizim şu an ismi konuşulmayan 3 tane daha kaleci var. Gizli bir şekilde yönettiğimiz; bugün bir kaleci ile alakalı bitti diye konuşuluyor. Biten bir şey yok. Görüştük, herkes ile görüşüyoruz. Oyuncunun bize uyacağı şartları uyuşursa son kararı hocamız verecek. Hocamızdan önce başkanımızın kararı önemli" diye konuştu.

"Galatasaray, Türkiye’de limit konusunda en rahat olan kulüp"

Limitlerle ilgili gelen soruya da cevap veren Abdullah Kavukcu, "Galatasaray, Türkiye’de limit konusunda en rahat olan kulüp. Bu sermaye artışlarında da limite katkısı var. UEFA’nın sistemi farklı. Ne kadar geliriniz varsa maaş olarak o gelirinizin yüzde 70’ini geçmemeniz lazım. Ben her görüşmemi başkana iletirim. Liderimiz o, ona sormadan iş yapmam. Yapacağımız transferle ilgili bunlar çok önemli. Bir kaleci konuşuluyor, onun maliyetinin ne olduğunu kimse biliyor. Oyuncuyu en iyi fiyata satmaya çalışıyorlar. Bizim de verebileceğimiz belli bir rakam var. Osimhen’de o masadan kalkamadık" şeklinde konuştu.