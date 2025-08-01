ARA
DOLAR
40,46
0,13%
DOLAR
EURO
47,47
-0,08%
EURO
GRAM ALTIN
4444,53
-0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
10596,42
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Fenerbahçe, UEFA'ya kadro listesini bildirdi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord ile oynayacağı maçlar öncesi UEFA'ya listeyi bildirdi.

01 Ağustos 2025 | 17:39
Fenerbahçe, UEFA'ya kadro listesini bildirdi

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferlerden Nelson Semedo ve Milan Skriniar kadroda yer aldı. 
Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao ise bildirilen kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin listesinde şu oyuncular bulunuyor: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun. (Fotoğraf: İHA)

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL