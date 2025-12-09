Futbolda bahis soruşturması: 20 kişi tutuklandı

Futbol dünyasında “bahis oynama” iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak’ın da bulunduğu 20 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

Kimler tutuklandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talep edilen şüphelilerin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun tutuklanmasına karar verdi.

Adli kontrol şartıyla serbest kalan isimler de belli oldu

Hakimlik, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanması istenen bazı şüpheliler hakkındaki sevk yazısına ulaşıldı.

Yazıda, tutuklanan Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen'e Aralık 2021 ve Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira para transferi yaptığı belirtildi.

Şüpheli Dikmen'in Yandaş'tan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği aktarılan yazıda, Dikmen'in şüpheli Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 lira gönderdiği ifade edildi.

"Müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulundu"

Sevk yazısında Dikmen'in şüpheli Yandaş'dan para transferi almaya başladığı Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu belirtildi.

Sevk yazısında Yandaş'ın dijital materyal incelemesine ilişkin "Şüpheli Mert Hakan Yandaş'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği, böylelikle şüpheli Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu değerlendirilmiştir."

Şüpheli Ersen Dikmen'in dijital materyallerinde yapılan incelemelerde ise Yandaş ile olan para transferlerine ait bilgilendirme mesajları ile WhatsApp grubu içerisinde bahis oynanmasına ilişkin çok sayıda mesaj ve kupon görseli olduğunun tespit edildiği belirtilen yazıda, Dikmen'in Yandaş'ın oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bireysel anlamda bahis yapmasına aracılık ederek müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Savcılığın sevk yazısında, Boluspor'da aktif futbolcu olan şüpheli Ensar Bilir'in "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyeliği bulunduğu, Boluspor'da oynadığı dönemde, 2022 ve 2024 tarihlerinde İstanbulspor-Boluspor maçlarında "rakip takım kazanır" oynadığı, Boluspor- Bandırmaspor maçına berabere, Keçiörengücü-Boluspor ve Boluspor-Gençlerbirliği "2,5 alt", Boluspor-İstanbulspor maçına ise "2,5 üst" şeklinde bahis oynadığı kaydedildi.

4 yasa dışı bahis sitesine erişim yaptığına dair web geçmişinin tespit edildiği belirtilen yazıda, Bilir'in ifadesinde yasa dışı bahis sitelerine üyeliğinin bulunmadığını, 3 kez bahis işleminin olduğunu ve 18 kişilik geniş kadrosunda yer aldığı herhangi bir maçına bahis oynamadığını söylediği anlatıldı.

Şüpheli Oktay Aydin'in "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu belirtilen yazıda, şüphelinin kupon yaptığı tarihlerde Vanspor takımında sözleşmesinin olduğu, Kırşehir Belediyespor-Vanspor FK maçına, kendi takımı kazanır ve toplam "2,5 üst" olur şeklinde bahis oynadığı belirtildi.

Sevk yazısında şüpheli Aydin'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde web geçmişinde 2 yasa dışı bahis sitesine erişim yaptığının tespit edildiği, Vanspor oyuncusu olduğu dönemde kendi takımına kupon yaptığına dair konuşma içerikleri olduğu kaydedildi.

Şüpheli Yücel Gürol'un "Bilyoner" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, Adana Demirspor futbol takımında futbol oynadığı dönemde Adana Demirspor'un maçlarına bahis oynadığı ifade edilen yazıda, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde yasa dışı bahis sitesine ait kupon resimleri, yine bu siteden kendi takımına kupon yaptığına dair görseller tespit edildiği aktarıldı.

Fatih Karagümrük AŞ'de aktif futbolcu olan tutuklanan şüpheli Kerem Yusuf Sirkeci'nin Nesine sitesinde üyelik kaydının bulunduğu dile getirilen yazıda, ekim 2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük AŞ maçına 1,5 üstü atar, 2021 tarihinde oynanan Samsunspor-Fatih Karagümrük AŞ maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadığı belirtildi.

Yazıda, "Nesine" isimli yasal bahis sitesine üyeliği bulunan Pendikspor'da aktif futbolcu olan tutuklu şüpheli Emircan Çiçek'in de takımda bulunduğu dönemde Pendikspor-Amedspor karşılaşması ile Erzurumspor-Pendikspor maçında "rakip takım kazanır" şekilde bahis yaptığı ifade edildi.

Şüpheli Çiçek'in ifadesinde, kullandığı banka hesabının annesi adına olduğunu, dijital abonelik ödemeleri ve Papara üzerinden para transferleri yaptığını, daha önce bir yasa dışı bahis sitesine üye olduğunu, sözleşmeli olduğu Pendikspor maçlarına bahis oynayıp oynamadığını hatırlamadığını, kuponların düşük meblağlı ve zevk amaçlı olduğunu, 18 yaşını yeni doldurduğunu ve suç olduğunu bilmediğini söylediği anlatılan yazıda, bahis verilerinin 18 yaşını doldurduktan sonraki tarihlere ait olması nedeniyle Çiçek'in ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Metehan Baltacı'nın ifadesi

"Nesine" sitesinde 2020-2021 yılları arasında üyeliği olduğunu söyleyen Baltacı, şu anda kullanmadığını ve diğer sitelerde üyeliğinin olmadığını, siteyi aktif olarak kullanıp kullanmadığını net olarak hatırlamadığını anlattı.

Baltacı kesinlikle yasa dışı bahis sitelerinde üyelinin olmadığını ve herhangi bir işlem yapmadığını vurgulayarak, ifadesinde şunları kaydetti:

"Kasım 2025'in ikinci haftasında, futbol oynadığım Galatasaray Futbol Kulübüne TFF tarafından yapılan bildiriyle bahis oynadığımı öğrendim. Bunun üzerine geriye doğru düşündüğümde gelen evrakları kontrol ettiğimde ben Galatasaray Futbol Kulübünde 17 yaşımda profesyonel futbolcu olarak sözleşme imzaladıktan sonra henüz A takım kadrosunda değilken, halen altyapı takımında oynamaktayken, yani fiilen amatör futbolcuyken Galatasaray A takımının oynadığı birkaç müsabakasından oynadığımı hatırladım. Ben bu bahisleri yasal olan Nesine sitesi üzerinden oynadım, o dönemde bu durumun futbolcu olduğum için bir suç olacağını, suç teşkil ettiğini bilmiyordum, henüz 17-18 yaşlarında idim. Ancak hangi takımlarla müsabakasına oynadığımı tam olarak hatırlayamıyorum. Galatasaray Futbol Kulübünün A takımda oynamaya başladıktan sonra asla müsabakalarına yönelik yasal/yasa dışı bahis oynamadım. Yukarıda oynadığımı bildirmiş olduğum tarihlerde beni yönlendiren kimse olmadı, kendi irademle oynadım."

İfadesinde Baltacı'ya arkadaşları ile olan mesajlaşmalar da soruldu. Baltacı'ya 2021 yılında WhatsApp grubunda "Beyler sağlam kupon var mı 6000 ile iddaa oynıcam", "Hatay gs karşılıklı gol kesin, 1.60 oran, 2-3 maç daha koysam, 10000 olur, Askeri ücret maaşı ikiye katlamam lazım." şeklinde attığı mesajlar gösterildi.

Baltacı bu mesajlara ilişkin şunları söyledi:

"Bahse konu grup 2016-2017 yıllarında normal arkadaşlar arasında kullanılan bir WhatsApp grubudur. Bahse konu konuşmalarla ilgili olarak zaten ben burada konuşmanın başında 'sağlam kupon var mı 6000 basacağım' diye sormuşum. Ben etki edeceğim bir müsabakayla ilgili konuşmuş olsam kimseye kupon sormam. Her ne kadar bunları şakayla karışık olarak grupta kupon sorsam da ve tam olarak hatırlamasam da maçın sonucuna etki edecek birinin böyle bir soru sorması hayatın olağan akışına aykırıdır.

Ayrıca bahse konu maça da kupon yapmadım. Ayrıca bahse konu maçta Hatayspor-Galatasaray'ı 3-0 yenmiş. Dolayısı ile bahse konu konuşma tamamen yorum, geyiktir. Maçın sonucunda dair bir bilgimin olmadığını göstermektedir. Belli ki konuşulanlar ahbaplar arasında yapılan bir geyik muhabbetidir."

Suçlamaları reddetti

Grupta yer alan farklı tarihteki konuşmalara ilişkin ise Baltacı, arkadaşlarıyla bahisle alakalı sohbetleri olduğunu belirterek, "Urfaspor Eyüpspor arasındaki maçta ben kadroda yoktum, sakattım. Bahse konu sohbetler de karşılıklı gol olacağını bilerek yönlendirme yapmadım. Sadece benim tahminimdi. Erzurum Eyüpspor maçına ben sonradan girdim. Bahse konu maç 4-0 Eyüpspor'un galibiyeti ile sonuçlandı. Benim tahminim de yanlış çıktı. Maçın skoruna etki edecek bir şey yapmadım. Bahse konu konuşmalar gruptaki arkadaşlarım ile geyik muhabbetleridir. Ayrıca bahis üzerine tahminlerimizle ilgili konuşmalardır. Herhangi bir şekilde şahsım tarafına bir kupon geliri paylaşımı olmamıştır, bu şekilde bir kazancım asla söz konusu değildir. Konuşma içeriklerinde görüldüğü üzere kupon miktarları küçük paralarla oynanan paralardır, arkadaşlar arasındaki tahminlerimize ilişkin konuşmalardır. Asla bir bahis organizasyonu değildir." ifadelerini kullandı.

Şüpheli Metehan Baltacı savcılık ifadesinde ise şunları söyledi:

"Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Bazı şüphelilerin dijital materyallerine ilişkin tespitler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tutuklanan ve adli kontrol kararı verilen bazı şüphelilerle ilgili savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

Yazıda, şüpheli Ahmet Abdullah Çakmak'ın Sivasspor AŞ'de aktif futbolcu olduğu, şüphelinin "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, 8 Eylül 2020-31 Mayıs 2023 arasında Sancaktepe Futbol Kulübünde oynadığı ifade edildi.

Yazıda, şüpheli Çakmak'ın 28 Ocak 2021 ile 31 Mayıs 2022 arasında Serik Spor AŞ'ye geçici transferinin gerçekleştiği, 30 Mart 2022'de Serik Bld-Adıyaman 1954 maçına "karşılıklı gol" var şeklinde bahis oynadığı, yine şüphelinin Serik Bld, Turgutlu Spor, Serik Bld, Pazar Spor maçlarına kendi takımına "maç sonucu kazanır" şeklinde bahis yaptığı kaydedildi.

Şüpheli Çakmak'ın ifadesinde, "nesine.com"da üyeliğinin olduğunu ve bazı maçlara kupon yaptığını belirttiği aktarılan yazıda, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işlediği vurgulandı.

Yazıda, şüpheli Eren Karadağ'ın Çorum Futbol Kulübü AŞ'de aktif futbolcu olduğu, "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyeliği bulunduğu ifade edilerek, şüphelinin 1 Ağustos 2018-31 Mayıs 2024 arasında Çaykur Rizesporun sözleşmeli oyuncusu olduğu, ancak sözleşme tarihlerinde Esenler Erokspor, Pazarspor, Adanaspor AŞ, Düzce Cam Düzcespor, Batman Petrol Spor AŞ ve Küçükçekmece Sinop Spor kulüplerinde geçici sözleşmeyle oynadığı anlatıldı.

Şüpheli Karadağ'ın Rizespor (Çaykur Rize Spor) döneminde 12 Mayıs 2025-11 Aralık 2021 arasında Fenerbahçe-Rizespor, Rizespor-Hatayspor, Sivasspor-Rizespor, Trabzonspor- Rizespor, Fenerbahçe-Rizespor şeklinde "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı vurgulanan yazıda, "Şüphelinin adli arama el koyma kararı uyarınca el konulan dijital materyal incelemelerinde, 'restbet' isimli yasa dışı bahis sitesine erişim yaptığına dair web geçmişi olduğu, 'restbest' sitesinde yapılmış kupon görsellerinin tespit edildiği" ifadeleri yer aldı.

Şüpheli Karadağ'ın ifadesinde, "Misli.com"un sponsor olması ve maçları burada yayınlaması sebebiyle üyelik açtığını, en son 3-4 yıl önce oyun oynadığını, o zamandan beri hiç giriş yapmadığını, herhangi bir yasa dışı bahis sitesinde üyeliğinin olmadığını beyan ettiği aktarılan yazıda, yapılan adli bilişim incelemesinde "erenkaradağ1" kullanıcı adıyla "restbet 1154.com" isimli bahis sitesine giriş yapıldığı ve telefonunun resimler bölümünde yine bu bahis sitesine ait kupon resimlerinin olduğu anlatıldı.

Karadağ'ın ifadesinde söz konusu resimlerin kendisine ait olmadığını, başkası tarafından kendisine gönderilmiş olabileceğini, Düzcespor-Erzincanspor maçına iddia oynadığını ancak kaybettiğini, herhangi bir manipülasyon amacıyla oynamadığını söylediği aktarıldı.

Çok sayıda yasal bahis verilerinin olduğu aktarıldı

Yazıda, "Nesine" adlı siteye kaydı olan şüphelilerden Uğur Adem Gezer'in bahis oynadığı tarihlerde Trabzonspor futbol takımında futbol oynadığı, şüphelinin bahis oynadığı maçlarda rakip takıma "maç sonucu kazanır" şeklinde bahis oynadığının tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelinin, şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu ifade edildi.

Yazıda, tutuklanan şüpheli Emrah Çelik'in Antalyaspor AŞ'nin ikinci başkanı olduğu, Antalyaspor maçları için bahis yaptığı yönünde bilgilerin bulunduğu aktarılarak, 2019-2024 arasında Antalyaspor futbol takımının oynadığı müsabakalara ilişkin çok sayıda yasal bahis verilerinin olduğu, şüphelinin bu şekilde bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Tutuklanan şüpheli Yunus Emre Tekoğul'un "Misli" isimli yasal bahis sitesinde üyeliği bulunduğu, bahis oynadığı tarihlerde Sakaryaspor'da futbol oynadığı kaydedilen yazıda, şüphelinin 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük-Sakaryaspor müsabakasına "maç sonucu rakip kazanır" şeklinde bahis oynadığı anlatıldı.

Yazıda, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, "Holigan bet" isimli yasa dışı bahis sitesi tarafından gönderilmiş mesaj, ilgili bahis sitesine ait kupon, nesine isimli yasal bahis sitesinden üyelere gönderilen mesaj tespit edildiği, WhatsApp'ta Selim Y. isimli kişiyle olan yazışmalarında, "Kazanır mısınız, Manisa kötü, bandırma s****, giricem yarına kadar, gir gir ayarlicaz, biz maçı, eyvallah yunusum, iyi kazandırdınız, ne kadar kazandın, 400, 50 lirası benim, kanka umut bile iniyor maça, kg bas garantile, illaki gol yerim ben" şeklinde mesajlaşma içerikleri tespit edildiği vurgulandı.

Baltacı'nın telefonundaki konuşmalarda yasa dışı bahis tespiti

Yazıda, tutuklanan şüphelilerden Metehan Baltacı'nın "Nesine" adlı siteye üyeliği olduğu belirtilerek, şu değerlendirme yer aldı:

"Şüphelinin Galatasaray Spor Kulübünde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı, şüphelinin oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve '2,5 üst gol' olur şeklinde bahis aldığı belirlenmiştir. Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, 2021'e ait WhatsApp mesajında vevobahis isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resmi olduğu anlaşılmıştır. 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde ufuk isimli şahsa 'Urfa Eyüp kg' şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlar tespit edilmiştir."

Yazıda, Baltacı'nın "tipo90", "totobo", "holiganbet" isimli yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığı belirtilerek, "Buna göre şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği" kaydedildi.

Tutuklu şüpheli İzzet Furkan Malak'ın en son 7 Ağustos 2025'te Göztepe Spor Kulübü AŞ'de SGK kaydının bulunduğu, Nesine isimli siteye üye olduğu belirtilen yazıda, Malak'ın 6 Ekim 2023'te Boluspor-Göztepe maçına "2,5 alt" şeklinde bahis oynadığı, dijital materyal incelemelerinde ise bahis oynadığına ilişkin mesajlara ve yasa dışı bahis sitesine ait görsel ve rulet oynandığına ilişkin resimler bulunduğu ifade edildi.

Şüphelinin ifadesinde "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde aktif olmadığını, yasa dışı bahis sitelerine üyeliğinin bulunmadığını, Göztepe'nin altyapısında oynarken kendisinin oynamadığı bir maç için Nesine üzerinden çok cüzi bir miktarda bahis oynadığını, bu nedenle 45 gün hak mahrumiyeti aldığını, yasak olduğunu bilmediğini, keyif amaçlı altyapıda oynarken bahis oynadığını, herhangi bir gelir elde etmediğini söylediği de yazıda yer aldı.

Yazıda tutuklanan şüpheli Bartu Kaya hakkında yapılan değerlendirmelerde ise "Amed Sportif Faaliyetler AŞ'de aktif futbolcu olan şüphelinin "Bilyoner" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, Bornova 1877 Sportif AŞ'de oynadığı dönemde 1922 Konyaspor-Bornova 1877 Maçına bahis yaptığı ancak Bilyoner üzerinden gelen verilerde müsabakalara hangi bahsi yaptığının belirtilmediği anlaşıldı." denildi.

Bartu Kaya yasa dışı bahis sitesine üyeliğinin bulunduğunu kaydetti

Dijital materyal incelemelerinde, Kaya'nın yasa dışı bahis sitesinde Amedspor'da oynadığı dönemde bir maça "3,5 gol olur" şeklinde bahis oynadığı, yine Orduspor ile Şilespor arasında oynanan müsabakaya ilişkin Ordusporun kazanacağına yönelik bahis oynadığı, ayrıca çok sayıda yasa dışı bahis sitesine yapılmış kupon görsellerinin tespit edildiği belirtildi.

Kaya ifadesinde, "Nesine, Misli ve Bilyoner" sitelerinde üyeliklerinin olduğunu, bu üyelikleri maç izlemek için açtığını, bahse konu sitelerin maç izletebilmesi için kupon yapılması istediğini belirtmesi üzerine bahis yaptığını, "1xbet" gibi yasa dışı bahis sitelerinde üyeliklerinin olduğunu, bunun bahis amaçlı olmadığını, slot oyunları oynamak için açtığını, formasını giydiği kulüplere bahis almadığını belirtti.

Tutuklanan bazı şüpheliler hakkındaki hakimlik yazısına ulaşıldı

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, şüpheliler Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci ve Emircan Çiçek'in 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nda düzenlenen "şike" suçundan tutuklanmaları talep edildiği ifade edildi.

Kolluk tutanakları, MASAK raporları, dijital materyal incelemesi ve tüm dosya kapsamında şüpheli Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen'e Aralık 2021 ve Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira para transferi yaptığı belirtildi.

Şüpheli Dikmen'in Yandaş'tan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği ifade edilen karar yazısında, Dikmen'in şüpheli Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 lira gönderdiği aktarıldı.

Kararda şüpheli Dikmen'in şüpheli Yandaş'tan para transferi almaya başladığı Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu belirtildi.

Yandaş'ın, "müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu" belirtildi

Şüpheli Yandaş'ın dijital materyal incelemesine ilişkin karar yazısında, şüphelinin oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği, böylelikle şüpheli Yandaş'ın, şüpheli Ersen Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Karar yazısında, şüpheli Kerem Yusuf Sirkeci'nin Fatih Karagümrük AŞ'de aktif futbolcu olduğu, "Nesine" sitesinde üyelik kaydının bulunduğu 19 Ekim 2025'te oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük AŞ maçına "1,5 üstü atar", 2021'de oynanan Samsunspor-Fatih Karagümrük AŞ maçına "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı belirtildi.

Şüpheli Sirkeci'nin dijital materyal incelemelerinde üzerine atılı suçu işlediğine dair mesajlarının olduğu, oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işlediği ifade edildi.

Yazıda, şüpheli Emircan Çiçek'in Pendikspor AŞ'de aktif futbolcu olduğu, "Nesine" sitesinde üyeliğinin bulunduğu, Pendikspor'da oynadığı döneme ilişkin Pendikspor-Amedspor karşılaşması ile Erzurumspor-Pendikspor'a "rakip takım kazanır" şeklinde bahis yaptığının anlaşıldığı, dijital materyal incelemelerinde üzerine atılı suçu işlediğine dair yazışma ve paylaşımlarının tespit edildiği, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak müsabakanın sonucunu etkilediği kaydedildi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararında da şüpheliler Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak ve Bartu Kaya'nın üzerlerine atılı şike suçunu işledikleri iddiasıyla tutuklamaya sevk edildiği kaydedildi.

Yazıda, şüpheli Emrah Çelik'in Antalyaspor AŞ'nin ikinci başkanı olduğu açık kaynak araştırmasında yöneticisi olduğu dönemde Antalyaspor maçları için bahis yaptığı yönünde bilgilerin bulunduğu vurgulandı.

Şüpheli Yunus Emre Tekoğul'un "Misli" sitesinde üyelik kaydının olduğu, bahis oynadığı tarihlerde Sakaryaspor futbol takımında futbolcu olduğu, şüphelinin oynama şekli olarak 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük-Sakaryaspor müsabakasına "maç sonucu rakip kazanır" şeklinde bahis oynadığı anlatılan yazıda, şüphelinin dijital materyal incelemelerinde bir yasa dışı bahis sitesi tarafından gönderilmiş mesaj, ilgili bahis sitesine ait kupon, "Nesine" isimli yasal bahis sitesinden üyelere gönderilen mesaj tespit edildiği ifade edildi.

Metehan Baltacı'nın yasa dışı bahis sitelerine giriş yaptığı tespit edildi

Yazıda, şüpheli Metehan Baltacı'nın "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu Galatasaray Spor Kulübü'nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı belirtilerek, şüphelinin "kendi takımı kazanır ve 2,5 üstü gol olur" şeklinde bahis aldığı, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemede bahis oynanması ile kupon önerisinde bulunduğuna ilişkin mesajlar tespit edildiği, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığının tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

Şüpheli İzzet Furkan Malak yönünden yapılan tespitlerde ise şüphelinin en son 7 Ağustos'ta Göztepe Spor Kulübü AŞ'de SGK kaydının bulunduğu ancak aktif kaydı olmayan futbolcu olan şüphelinin "Nesine" isimli sitede üyelik kaydının bulunduğu ifade edilen şüphelinin 6 Ekim 2023'te Boluspor-Göztepe maçına "2,5 alt" şeklinde bahis oynadığı dijital materyallerinde ise yasa dışı bahis sitesine ait görsel ve rulet oynandığına ilişkin resimler tespit edildiği vurgulandı.

Yazıda, şüpheli Bartu Kaya yönünden yapılan değerlendirmede ise Amed Sportif Faaliyetler AŞ'de futbol oynadığı, şüphelinin "Bilyoner" isimli yasal bahis sitesine üyelik kaydının bulunduğu, Bornova 1877 Sportif AŞ'de oynadığı dönemde, 1922 Konyaspor Bornova 1877 maçına bahis yaptığı ancak "Bilyoner" üzerinden gelen verilerde müsabakalara hangi bahsi yaptığının belirtilmediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

2 kulüp başkanının "beraberlik" için anlaştığı belirtildi

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, Murat Sancak'ın MASAK raporu dahilinde yasa dışı bahis kumar kapsamında hakkında istihbari bilgi bulunan 63 kişiye para gönderdiğini tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli Sancak'ın toplam 1157 işlemde 1 milyar 226 milyon 831 bin 677 lira tutarlı para transferi alma, 8 bin 799 işlemde 1 milyar 197 milyon 469 bin 550 lira tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu, kendisinin ve ortağı olduğu firmaların Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol AŞ ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret AŞ ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin yer aldığı kaydedildi.

Yazıda, şüpheli Orkun Özdemir'in ise bahis oynadığı tarihlerde Ümraniyespor'da futbol oynadığı, şüphelinin oynama şekli olarak "karşılıklı gol var ve toplam gol ve maç sonucu" olarak kupon yaptığı, 23 Şubat 2021'deki Ümraniye Adana Demirspor müsabakasına "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı, şüphelinin dijital materyallerindeki incelemede kendi takımına kupon yaptığına dair konuşma içeriklerinin tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli Kadir Kaan Yurdakul'un Pazarspor'da oynadığı dönemde 9 Aralık 2020'de oynanan Serik Belediyespor ile Pazarspor arasındaki müsabakaya bahis oynadığı, şüphelinin dijitallerinde bir kişiye kupon yaptığı ve kazanıldığına dair bir kuponun resmini gönderdiği aktarıldı.

Şüpheli Faruk Genç'in 10 Haziran 2019-31 Mayıs 2024 arasında Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncusu olduğu ancak sözleşme tarihlerinde Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü gibi takımlarda geçici sözleşmeyle oynadığı, şüphelinin Trabzonspor AŞ döneminde Trabzonspor-Başakşehir, Trabzonspor-Beşiktaş, Trabzonspor-Kasımpaşa, Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçlarına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadığı ifade edildi.

İki futbol takımının başkanları hakkındaki tespitler

Yazıda, TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol takımları arasında oynanan müsabakada şike yapıldığı yönünde iddialar olduğu, bu iddiaları destekleyici mahiyette bilirkişi raporu bulunduğu, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya arasında maç öncesi, maç bitimi ve maç oynandıktan bir gün sonra telefon görüşmelerine ilişkin tespitler bulunduğu ifade edildi.

Şüpheli Şahin Kaya'dan elde edilen dijital materyal üzerinde yapılan incelemede, yasa dışı bahis sitelerinden sahip olduğu futbol kulübüne yasa dışı bahis oynandığını gösterir kupon görselleri bulunduğuna ilişkin tespitler olduğu anlatılan yazıda, şüpheli Kaya'nın, yasa dışı bahis sitesine ait kuponda 9 Ekim 2024'te Nazilli-Soma arasında oynanan maça "karşılıklı gol var" oynadığına dair resmi konuştuğu kişiye gönderdiği kaydedildi.

Yazıda, söz konusu maçla ilgili yapılan açık kaynak araştırmasında, maçı Somaspor'un 5-1 kazandığı maçtan 2 gün önce Ankaraspor başkanına konum bilgisini gönderdiği yönündeki tespitler birlikte değerlendirildiğinde, beraberlik skoru ile Ankaraspor'un play offlara kalmasının ve Nazilli Belediyespor'un da ligde kalmasının kesinleşeceği tarafların bu haliyle menfaat elde ettikleri aktarıldı.

Bu bağlamda HTS kaydı ve dijital materyal raporundan da anlaşılacağı üzere kulüp başkanlarının aralarında müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maç sonucunun berabere bitmesi için anlaştıklarına dikkati çekilen yazıda, bu anlaşmanın Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan'dan habersiz ilerlemesinin hayatın akışına aykırı olduğu, tarafların aralarında vardıkları anlaşmayı teknik heyete ve oyunculara aktardıkları, oyuncu grubunun da bu anlaşmayı uygun olacak şekilde maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol tehlikesinin yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmediği yönünde tespitler olduğu ifade edildi.