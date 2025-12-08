ARA
Futbolda ikinci dalga bahis soruşturması: 37 kişi adliyeye sevk edildi

İkinci dalga bahis ve şike operasyonu kapsamında gözaltına alınan 37 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


Son Güncellenme:
Futbolda ikinci dalga bahis soruşturması: 37 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 16 ilde yapılan ikinci dalga şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

38 kişi gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık Cuma günü yeni bir operasyon için talimat vermiş, 27’si futbolcu 46 şüpheli hakkında gözaltı vermişti. İstanbul merkezli 16 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube tarafından yapılan operasyonlarda, Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı iddia edilen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu açıklanırken, operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüphelinin 37’sinin polisteki sorgusu tamamlandı.

Futbolda ikinci dalga bahis soruşturması: 37 kişi adliyeye sevk edildi-1

37 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Yorumcu Ahmet Çakar’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirilirken, diğer 37 şüpheli ise önce sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

