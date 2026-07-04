Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon formaları tanıtıldı

Kulübün ikonik parçalı forması, bu sezon tarihi bir detaya da ev sahipliği yapıyor. Galatasaray'ın beş yıldızı, parçalı forma üzerinde ilk kez yan yana yer alırken, aynı yıldız dizilimi sezon boyunca kullanılacak diğer formalarda da korunuyor.