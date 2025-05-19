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Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

18 Mayıs 2025 | 21:18
Son Güncellenme: 19 Mayıs 2025 | 00:03
Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti

Ligde 36. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, Bellona Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserili renktaşını 3-0 mağlup ederek son 2 haftasına girilen Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak 25. kez zafer turu attı. Galatasaray böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım oldu.

Galatasaray, futbolda 2024-2025 sezonunu iki kupa kazandı. Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, 4 gün sonra ise Süper Lig'i zirvede kapatmayı garantiledi. Galatasaray, 2025-2026 sezonunda doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.


 


 

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Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
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Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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