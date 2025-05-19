Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti

Ligde 36. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, Bellona Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserili renktaşını 3-0 mağlup ederek son 2 haftasına girilen Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak 25. kez zafer turu attı. Galatasaray böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım oldu.

Galatasaray, futbolda 2024-2025 sezonunu iki kupa kazandı. Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, 4 gün sonra ise Süper Lig'i zirvede kapatmayı garantiledi. Galatasaray, 2025-2026 sezonunda doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.







