Giresun'da rekortmen bir NBA yıldızı: Alperen Şengün

Giresun'da 25 Temmuz 2002'de dünyaya gelen Alperen Şengün spor yaşamına önemli başarılar sığdırmış bir isim. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu engün, 2024 yılında 185 milyon dolar kazanacağı 5 yıllık yeni bir sözleşmeyle Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu ünvanına sahip oldu.

Alperen Şengün yaptığı bu sözleşmeyle NBA tarihine de geçmiş; Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak sözleşmesi imzalayan ve bir yıl oyuncu opsiyonuna sahip olan ilk oyuncu olmuştu.

Bu yıl 2025 All-Star organizasyonuna seçilen Şengün bunu başaran ikinci Türk basketbolcu apoletini de taşıyor.

Alperen Şengün bu hafta sosyal medyanın bir kez daha gündemindeydi. Başarılı oyuncu ağabeyi Alican Şengün’ün Giresun’daki düğün törenine katıldı. Yıldız basketbolcu, törende gelinin çiçeği atma anında yaptığı esprili "blok" hareketiyle hem salonda hem de sosyal medyada büyük ilgi topladı.





