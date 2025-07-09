Passo, yeni sezonda 'Passo Taraftar' ile hizmet verecek

Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, yeni sezonda taraftarların kimlik kartlarının arkasındaki barkod aracılığıyla stadyumlara girişlerinin kolaylaşacağını söyledi.

Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen basın toplantısında Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 22 kulübün biletleme işlemlerini yürütmek üzere yeni sezonda hizmete sunulacak 'Passo Taraftar' ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Passo'nun sistem altyapısının güncellendiğini belirten Aykar, yeni sezonda taraftarların kimlik kartlarının arkasındaki barkod aracılığıyla stadyumlara girişlerinin kolaylaşacağını aktardı.

Kulüp iş birlikleri

Atıl Aykar, Passo'nun Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu 22 takımla anlaşmaya vardığını, diğer kulüplerle de görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Kimlik kartları ile stadyuma giriş mümkün

Yeni sezonda ‘Passo Taraftar’ olarak hizmet vermeye devam edeceklerine değinen Atıl Aykar, güncellenmiş internet siteleri ve yeni markalı kartların sezon başında taraftarların kullanımına sunulacağını bildirdi.

Teknik olarak taraftarların kimlik kartları ile stadyuma giriş yapabilmelerinin mümkün olduğunu sözlerine ekleyen Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, bu konudaki kararın tamamen kulüplere ait olduğunu da hatırlattı.

