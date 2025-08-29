ARA
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri bugün kura çekimiyle belli oldu.


Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev, Legia Varşova, AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik ile eşleşti.

UEFA Konferans Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Organizasyonda bu sezon Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Samsunspor; Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşti. Kırmızı-beyazlılar; Dinamo Kiev, AEK, ve Hamrun Spartans ile sahasında, Legia Varşova, Mainz, ve Breidablik ile deplasmanda karşılaşacak.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu-1

 

