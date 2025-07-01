Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri ne kadar?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de yer alan kulüplerin 2025-2026 sezonu harcama limitlerini dün açıkladı. Galatasaray, 6 milyar 137 milyon 773 bin 446 TL ile en fazla harcama limitine sahip kulüp oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 30 Haziran 2025 tarihli toplantısında 2025-2026 sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri’ni belirledi. 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’ın yeni sezondaki harcama limiti 6 milyar 137 milyon 773 bin 446 TL olarak belirlendi. Kurul tarafından Fenerbahçe’ye 4 milyar 816 milyon 196 bin 233 TL, Beşiktaş’a 3 milyar 397 milyon 251 bin 589 TL harcama limiti verildi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nın 121. maddesi kapsamında Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

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