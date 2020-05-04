Sadece biz değil dünya da olağanüstü bir dönemden geçiyor. Uluslararası sorunlar buzdolabına konuldu, siyasi hedefler, stratejiler de ajandanın en alt sıralarına itildi. Ülkeler, pandemi krizini yönetebilmek için farklı stratejiler izliyor. Sırasını savan Çin başta olmak üzere Uzakdoğu yeni bir dönemin veri setlerini hazırlıyor.

“Sağlık” olgusunun bizi eve kapattığı bu dönemde, doğal olarak bütün hesaplar da değişti. Adeta, masanın üzerindeki örtü olduğu gibi çekildi. İyimser beklentilerle haziran ayından itibaren masayı nasıl donatacağımıza bakacağız. Yeni dönemin yol haritasını oluşturmaya çalışırken hangi veri setine bakacağımız çok önemli.

Geçmiş yıllarda iş dünyası için rehber niteliği taşıyan ve yılın son sayısında yayınladığımız CEO anketini, değişen koşullara göre yeniledik. Sonuçları da kapak haberinde okuyacaksınız. Buradan çıkardığım üç kritik mesaja değinmek istiyorum.

Birincisi, yılın ilk 2,5 ayı çok iyi geçmişti ama Covid-19, 11 Mart’tan itibaren bizi başka bir döneme taşıdı. CEO’ların üçte biri yüzde 2,5 ile yüzde 5 arasında küçülme bekliyor. Dörte biri de küçülmenin yüzde 5’i aşacağını tahmin ediyor.

Sonuçta, bir CEO’nun aktardığı gibi, 2020’yi ‘kayıp yıl’, 2021’i ‘rehabilitasyon’ ve 2022’yi ‘normalleşme’ yılı olarak kabul etmeliyiz. Bu süreçte kurguyu iyi yapmamız, gömleğin ilk düğmesini doğru iliklememiz gerektiğine dikkat çekmek isterim.

İkincisi, Covid-19’un özellikle dijital dünyaya yatırım yapanları öne çıkardığını biliyoruz. Geçmişte dijital yatırım bütçesini istikrarlı bir şekilde koruyan şirketler, 11 Mart’tan bu yana dijital yatırımların meyvesini topluyor. Üstelik, birkaç yılda toplanacak verimi, hem gelir hem de marka algısı olarak 1,5 ayda aldılar bile.

CEO’lar, dijital yatırımları artırma yönünde görüş bildirdi. “Ben söylemiştim” demenin, yazmanın hoş olmadığını biliyorum ama bu sayfanın müdavimleri, ‘dijitalleşme’ yatırımlarının kaçınılmaz olduğunu, defalarca, bıktırıcı bir şekilde yazdığımın tanığıdır. Allahtan arşivler duruyor.

Üçüncüsü de, ikincisiyle bağlantılı. O da teknolojiye yapılan, özellikle de e-ticaret kanalına yapılacak yatırımların artacağı. Pandemi bize gösterdi ki, e-ticaret kanalına yatırım yapmanın karşılığı varmış.

Rakamlar da gösteriyor ki, e-ticarette en az beş yılda kat edilecek mesafe 1,5 aylık süreçte kat edildi bile. Koşullar da zorlasa, dijitalleşmeye, e-ticaret kapasitesini artırmaya, yenilemeye yatırım yapanlar kazandı. Unutmayalım, teknolojik altyapısı yetersiz olanlar, şu anda evde çalışanlardan da verim alamıyor, iki ay sonra da alamayacak.

Biz ne kadar hazırız?

Mart ayının ilk yarısından bu yana evden çalışıyoruz. Teknolojik altyapımız elverdiği için fiziki ortam olmaksızın Ekonomist’i sizlerle buluşturabiliyoruz. Dijital mecralarda indirilen sayı adedimiz 50 ile 90 bin arasında değişiyor. Bir aylık süreçte üç tane CEO Club Online Summit etkinliği düzenledik. Leasing sektörünün en büyük beş şirketinin genel müdürünü yine online ortamda buluşturan ‘Vizyon’ toplantısı da düzenledik.

Sağlıkla kalın…