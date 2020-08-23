İşimiz yazı yazmak. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki (o dönemki adıyla Basın Yayın Yüksek Okulu, BYYO) ilk yılımdan itibaren, Şubat 1987’den beri de bunu yapmaya çalışıyorum.

TALAT YEŞİLOĞLU

tyesil@ekonomist.com.tr

Mayıs 1993’ten bu yana Ekonomist ve Capital dergisi için sayısını bilemediğim haber, araştırma, röportaj yaptım. Capital 500, ‘En Beğenilen Şirketler’ gibi araştırmaları başlatan ekibin içinde yer aldım. Ocak 2004’ten bu yana da Ekonomist dergisinin yayın yönetmeni olarak görev yapıyorum.

Mayıs 2004’ten beri de sizinle ‘editör’ köşesi üzerinden iletişim kuruyorum. Ekonomist’in DNA’sını oluşturan ‘Değişim’, ‘Dönüşüm’, ‘Yenilikçilik’, ‘Pozitif Yaklaşım’ ilkeleri doğrultusunda hazırladığımız içeriği dilim döndüğünce anlatıyordum. Ama benim için en zor yazı, bu sayıya ait olacak…

Ekonomist’te muhabir olarak başladığım 1993’ten bu yana çok şey değişti, biz de değiştik. Hem tasarım hem içerik olarak… Ne yaptığımızı kısaca özetlemek isterim. Önce Anadolu’nun yükselişini en iyi ifade eden araştırma olan Anadolu500’ü başlattık.

Anadolu250 olarak başladık ama beş yılda bu araştırma kabına sığmadı ve Anadolu500’e dönüştü. İlk yıldan bu yana Anadolu’daki yükselişi, yarının büyük şirketlerini öne çıkaran araştırma özelliğini koruyoruz. Halen de öyleyiz. Bu süreçte ilk günden itibaren bize destek sağlayan Dışbank, Fortis ve Türk Ekonomi Bankası’na teşekkür ediyorum.

KOBİ kategorisindeki büyüme, 2001 krizinden sonra hız kazandı. Kategorinin banka bilançolarındaki payı gittikçe büyüdü. Ekonomist olarak bu yükselişin ilk döneminden itibaren içindeyiz. Nitekim, KOBİ GİRİŞİM dergisi, 15 yıldan bu yana her ay sizlerle beraber.

Destekleri için Garanti BBVA’ya teşekkür ediyorum. Yine Garanti BBVA ile imza attığımız önemli bir işbirliği de ‘Kadın Girişimci Yarışması’dır. KAGİDER’in de desteğiyle yarışma 13’üncü yılını geride bıraktı, 14’üncüsü için adaylarını bekliyor.

Hedef, sosyal katkısının yanı sıra sürdürülebilir büyüme için son derece kritik bir role sahip ‘kadın girişimci’ ekosistemini büyütmekti. Nitekim, yarışmayla birlikte ‘Kadın Girişimci’ dünyasına ciddi bir katkı yaptığımıza inanıyorum.

Projeleri tek tek saymaya yerimiz yok. Ama özellikle ilkini 2012’de düzenlediğimiz Uludağ Ekonomi Zirvesi’ni (UEZ) es geçmeyeceğim. İş dünyasının buluşmak için gün saydığı en önemli zirvedir. O dönemdeki yayın direktörümüz Rauf Ateş’in liderliğinde UEZ, güncel ve geleceğe yönelik içerik, konuşmacı, katılımcı kalitesi, ciddi bir sponsor desteğiyle her geçen yıl etkinliğini artırdı.

Her yıl binin üzerinde iş insanın buluştuğu bu ‘Zirve’nin bir parçası olmak, bana ayrıca büyük bir keyif ve mutluluk veriyor.Pandemi döneminde eve kapandık. Dijitalleşmenin gerekli olduğunu sizlere anlatırken, biz de bir parçası olduk. İlkini 30 Mart’ta düzenlediğimiz CEO Club Online Summit’lerla yeni bir dönemi başlattık.

Fiziki ortamda bulunamayan iş insanlarını, Türkiye’den veya dünyanın herhangi bir yerinden CEO Club Online Summit ile güncel konu ve konuklarla beş kez buluşturduk. Bu destekleri için Vodafone’a da teşekkür ediyorum.

Dünya değişiyor, biz de öyle…

Sonuçta, 27 yıl 4 aydan beri çalıştığım kurumdan affımı istedim ve bu sayıdan itibaren görevi arkadaşlarıma devrediyorum.

Benimle birlikte 24 yıldır Ekonomist’te çalışan yazı işlerimiz müdürümüz Orhan Karaca da görevinden ayrılmaya karar verdi. Ocak 1991’den bu yana katkı sağlayanların yanı sıra halen içerik kalitesi yüksek bir Ekonomist için ter döken, Orhan, Talip, Gözde, Ayşegül, Aram, Sibel, Özlem, Burcu, Levent, Ceren, Özcan, Murat Engin, Arzu, Gökhan ve Hüseyin’e tekrar teşekkür ediyorum.

Sağlıkla kalın…