Kadınlar olmadan mümkün mü? - Ekonomist

Kadınlar olmadan mümkün mü?
Geçen cuma günü TÜSİAD’ın Almanya temsilcisi sevgili Alper Üçok Twitter’da @AlperUcok hesabından güzel bir istatistik paylaştı. O da Avrupa Birliği’nde kadın çalışan oranlarına ilişkin. 2018 yılı rakamlarına göre kadınların istihdam oranı en yüksek ülke yüzde 80 ile İsveç. AB ortalaması ise yüzde 67…
TALAT YEŞİLOĞLU
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Bu ortalamanın altında kalan ülkeler ise Polonya (yüzde 65), İspanya (yüzde 61), Romanya (yüzde 61), Hırvatistan (yüzde 60) ve İtalya (yüzde 53). Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine göre yüzde 49 ile dipteki ülke ise bizim komşumuz Yunanistan. AB’nin dibindeler ama komşumuza yakın bile olamadık!
Türkiye’de bu oran yüzde 29. Geçen yıl sonu itibariyle iyileşme olacağına bir miktar daha düşüş gösterdi. Anlayacağınız son oran yüzde 28.3. Cinsiyet ayrımcılığında en üstlerdeyiz. Kadına şiddet, cinayetler konusunu hiç açmayalım. O dosya da epey kabarık, üstelik utanç duyulacak şekilde…
Ekonomist olarak, Türkiye’nin ekonomideki kalkınmasının sürdürülebilir olmasının birinci koşulunun kadın girişimciliğinin, kadın çalışan sayısının yükselmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Hazırladığımız içeriklerin de bu yönde olduğunu tekrar anımsatmak istiyorum. Somut birkaç çalışmayı aktarayım.
Kuruluş yılımızdan bu yana düzenlediğimiz ‘Yılın İş İnsanları’ yarışmasına ‘Yılın Kadın Girişimcisi’ kategorisini 23 yıl önce ekledik. ‘İş insanı’ tanımlamasını 2004’ten bu yana ısrarla kullandık ve nitekim Türkiye’de kabul gördü. Yılın Kadın Girişimci Yarışması’nı, 2007’den bu yana, Garanti BBVA ve KAGİDER ile birlikte düzenliyoruz. Kadın girişimci oranının yüzde 4’lerden yüzde 9’lara yükselmesine yaptığımız katkı bizleri memnun ediyor.
Özlem’in hazırladığı kapak haberinin de sekizincisini bu hafta yayınlıyoruz: ‘En Güçlü 50 Kadın CEO’. Listeden çıkanlar kadar, güçlü bir şekilde yeni giren kadın CEO’ların da olduğu bir araştırmayı açıklıyoruz.
Kadın liderlerin yönettiği şirketlerin sayısı arttıkça, ekonomideki performansın da artacağından emin olabiliriz.
Kadın yöneticilerin iş dünyasındaki temsil oranı yüzde 13’ün biraz üzerinde.
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat tarafından sunulan ‘Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2019’ raporu da benzer sonuçları içeriyor. Rapora göre, şirketlerin yönetim kurulunda yer alan kadın üye sayısında önceki yıla göre yükseliş var.
Yeterli mi, tabii ki değil. TÜSİAD’ın cuma günü basın yayın kuruluşlarının elektronik postalarına düşen açıklamasında yer verildiği gibi, “Tek kanatla geleceğe uçamayız”.
Kadın çalışan oranını yükseltmek zorundayız.
Kadın girişimci ve kadın melek yatırımcı sayısını artırmamızın da geleceği daha güvenli yapacağından emin olabilirsiniz.
Barış dilinin egemen olduğu bir hafta diliyorum…
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