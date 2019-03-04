‘Kadın’lara bakışımızda değişim kaçınılmaz
Elinizde tuttuğunuz sayıda yayınladığımız araştırmayı yedinci kez tekrarlamış olduk. Kimi liderler bilgilerini paylaştı, kimilerini kaynaklarımızdan öğrendik, kimilerini de tahmin ettik.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Sonuçta, Özlem’in üzerinde titizlikle çalıştığı “En güçlü 50 Kadın CEO” listesi oluştu. Katkı verenlere teşekkür ediyorum.
Bu hafta ‘kadın’ların sıkça tartışıldığına, hak, hukuk, adalet, eşitlik kavramlarının öne çıktığına tanıklık edeceğiz. Umarım tartışmalarla kalınmaz ve yeni bir adım atma olanağı yaratılabilir.
Hafta başında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekonomi kurmaylarının, Anadolu’daki illeri ziyaretlerinden çıkan sonuçları ve geleceğe yönelik önerileri içeren sunumlarını izledim.
Açıkçası, ‘erkek’ ağırlıklı sunumlarda en farklı veriler, tek kadın konuşmacı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık’tan geldi. Yazıda kullanacağım veriler de ona ait.
Özellikle çalışmayan, çalışamayan, iş bulamayan kadın işgücüne iş olanağı yaratılması durumunda ekonominin 280 milyar dolar daha çok gelir yaratılabileceğine dikkat çekti. Geniş anlamda 5 milyon işsiz gencin 3,5 milyonunun kadın olması tesadüf mü?
Üniversite mezunu kadınlarda işsizlik oranının yüzde 30’a dayanmasına ne demeli? Karabıyık’ın verilerine göre, eğitim oranı düştükçe işsizlik oranı da düşüyor.
Bizim için ne büyük lüks, eğitimli kadınların işsiz olması, kadınlarımızın kişisel beceri ve yeteneklerinden mahrum kalmak? Bazıları bıkacaktır ama yeniden anımsatmak istiyorum.
Deutsche Bank’ın 2005’te yayınladığı “2025’te yıldız olacak beş ülke” strateji raporunda, Türkiye’nin beş ülke arasında yer almasının temel koşulunun genç kızlarını iyi eğitmek olduğuna yer verilmişti. Özellikle de kırsal kesimdekileri…
Düşük ücretle çalışanlardan tutun da EYT’lilerin büyük bir bölümünün kadın olmasına kadar kadınlara yönelik ‘negatif’ ayrımcılıkla ilgili verileri çoğaltmak mümkün.
Kadınların ekonominin her alanına etkin katılımını hedefleyen Yanınızdayız Derneği’nin kurucularından sevgili Uğur Gürses’in ifade ettiği gibi, sorun ‘kadın’ olmaktan ziyade ‘erkek’ sorunu.
Buradaki yaklaşım değiştikçe, sadece ekonomide değil, demokratik olgunlukta, sosyal yaşamda da iyileşmenin kısa sürede görüleceğine eminim.
Sadece 8 Mart’ta nutuk atmakla kalmayalım, 365 güne yayalım ve Türkiye’nin nasıl değiştiğini görelim. 50 Kadın CEO, yerli/yabancı sermayeli kendi şirketlerini değiştiriyor, dönüştürüyor.
CEO’lar gibi, kadın girişimcileri daha çok destekleyerek dalgayı büyütmek bizim elimizde.
“Biz yokuz”lu bir hafta diliyorum.
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