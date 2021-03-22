Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında işsizlik geliyor; özellikle de genç nüfusun işsizliği. 2020 yılı ortalamasına göre Türkiye’de yaşı 15-29 arasında olan gençlerin sayısı 17,8 milyon. Maalesef en verimli çağındaki bu gençlerimizin 5,7 milyonu, yani yaklaşık üçte biri ne okuyor ne de çalışıyor.

TALİP YILMAZ

tyılmaz@ekonomist.com.tr

İyi eğitimli gençlerimizi ise bu kuşağın karakteri olsa gerek, belli bir kalıba oturtamıyoruz. Zaten pandemi de iş hayatında kalıpları önemli ölçüde yıkmış durumda. Oyunun kuralları değişmedi, oyun değişti. Şirketler de bu yeni oyuna göre iş hayatının kurallarını yeniden oluşturuyor, gençleri büyüme stratejileri ölçüsünde istihdama katıyor.

Bunun yanında hiçbir kalıba sığmayan, girişimcilik ruhuyla kendi işini kurup, geliştirip büyümek isteyenler var. Özellikle son yıllarda başta teknoloji ağırlıklı işler olmak üzere girişimcilerimizin çok parlak fikirlerle önemli hacimler yakalayabildiğini görüyoruz.

Sadece bu girişimcilerin biraz desteklenmesi gerekiyor. Girişimlerin en büyük sorunu ise sermaye yetersizliği ve yol gösteren mentorlara ulaşamamak.

İşte burada ‘melek yatırımcılar’ devreye giriyor. Türkiye’de melek yatırımcılık kavramı son yıllarda daha fazla gündeme geldi. Hazine Müsteşarlığı, 2013’te melek yatırımcılara ve ağlara teşvik vererek lisansladı. Bu sayede melek yatırımcı sayısı 155’ten bugün gelinen noktada 500’ün üzerine çıktı.

Bu artış iyi olmakla birlikte, hala dünya ortalamalarına göre çok geride olduğumuzu söyleyebiliriz. Girişim dünyasını, start up ekosistemini en çok destekleyen yayın kuruluşu olarak bu sayımızda Gözde Yeniova Saylak arkadaşımız, melek yatırım ağlarının 2021 planlarını araştırdı.

2019’da melek yatırımcılar, girişimcilere, start up ekosisteminde 41 girişime 53 milyon dolar kaynak sağlamıştı. 2020 yılında 76 şirket 61 milyon dolar yatırım aldı.

Haberimizde 10 melek yatırım ağının 2021 planlarını bulacaksınız. Start up’lara, melek yatırımı nasıl alacaklarına yönelik önemli ipuçları veriliyor. Melek yatırımlarla geleceğe daha güçlü uçmanız dileğimle…

Sağlıkla kalın…