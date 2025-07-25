'Mavi altın' İstanbul'dan dünyaya gidiyor

Yaban mersini tarlasında aynı dönemde hasadın söz konusu olmadığını anlatan Parıldar, "Aslında çeşitliliği de böyle sağlıyoruz. Erkenci çeşitler de var, geç olgunlaşan çeşitler de. Pazara haziran başından itibaren ürün sunup bunu temmuz sonuna kadar hatta 20 Ağustoslara kadar devam ettirerek ürün tedariki sağlıyoruz. Bunun hem pazarın şişmesinin önüne geçmesi hem de üretimde verimlilik ile hasadın sürdürülebilirliğini sağlama açısından önemli olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Parıldar, yaban mersininin üretim yerinde asidik toprağın olması gerektiğini ifade ederek, "Ülkemizde 10 bin dekarın üzerinde yaban mersini üretim arazisi var. 20'yi aşkın ilimizde yaban mersini üretiliyor. İstanbul'da halihazırda yaklaşık 175 dekarlık yaban mersini bahçelerimiz var. Beykoz, Silivri, Çatalca, Pendik, Şile gibi ilçelerimizde değişik ölçeklerde, değişik büyüklüklerde ürün yelpazemiz var." diye konuştu.