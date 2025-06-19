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42 çiftçi yan yana olan arazilerini birleştirdi

Bilecik'te "Birlikte Üretim Modeli Projesi" kapsamında 42 çiftçi arazilerini birleştirdi. Girdi maliyetleri düşürülüp rekabet gücünün artırılması hedeflenen proje kapsamında köydeki çiftçiler, 3 bin 200 dekar alanda daha düşük maliyetle dane mısır, ayçiçeği, buğday ve nohut üretiyor.

18 Haziran 2025 | 12:03
Son Güncellenme: 19 Haziran 2025 | 10:32
42 çiftçi yan yana olan arazilerini birleştirdi

Nisan ayında Bilecik Valiliği himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen, çiftçilerin yan yana olan arazilerinin birleştirilmesi sonucu girdi maliyetleri düşürülüp rekabet gücünün artırılması hedeflenen "Kurtköy Birlikte Üretim Modeli Projesi" kapsamında köydeki 42 çiftçi bir araya geldi.

Merkeze bağlı Kurtköy köyündeki arazilerini birleştiren 42 çiftçi, 3 bin 200 dekar alana dane mısır, ayçiçeği, buğday ve nohut ekti.

Girdi maliyetlerini düşüren çiftçiler, yetiştirdikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi ile çeşitli üretici kooperatiflerine satacak.

Projeye dahil olan 42 çiftçiden ziraat mühendisi Meltem ve Hüseyin Demir çifti de birlikte üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hüseyin Demir, çocukluğundan bu yana çiftçilikle uğraştığını söyledi. Bu sebeple ziraat mühendisliğini tercih ettiğini dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Köyümüzde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgenin toprak yapısına uygun ürünlerin denemeleri yapılıyor. Biz de bu sebeple en uygun çeşitlerden dane mısır, ayçiçeği, buğday ve nohutta karar kıldık. Eşimle çiftçilik yapmaktan çok mutluyum. Kurtköy Birlikte Üretim Modeli Projesi ile maliyetleri düşürüp birim alandan daha fazla verim alıyoruz."

Meltem Demir de aslen Manisalı olduğunu, evlendikten sonra eşinin memleketi Bilecik'e yerleştiklerini dile getirdi.

Ailesinin de çiftçilik yaptığını anlatan Demir, "Eşimle gün boyu tarlada vakit geçiriyoruz. Çiftçilik genelde erkeklerin uğraştığı bir iş olarak bilinir ama yanlış bir algı. Bunun kadını, erkeği yok. Kadın istedikten sonra her şeyi başarır. Küçüklüğümden beri babam zaten çiftçiliği bana aşıladı. Ben de biraz daha ileriye taşıdım." ifadesini kullandı.

Kurtköy Muhtarı Mehmet Çolak da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kurtköy Birlikte Üretim Modeli Projesi üzerinde 2020'den bu yana çalışıldığını aktardı.

Proje kapsamında ekipman ve tohum desteği aldıklarını belirten Çolak, "Köyümüzde, arazilerimizdeki sınırları kaldırarak 42 çiftçimizle, 3 bin 200 dekar alanda üretim yapıyoruz." diye konuştu.

 


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Gedik Yatırım temettü tarihi belli oldu (2025)
Ülker Bisküvi (ULKER) temettü tarihi ve temettü miktarı (2025)
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İLERİ
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