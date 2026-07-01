Arıcıların gözü kovanlarda: Bu yıl rekor rekolte bekleniyor

Ör, 10-15 günlük süreçte bal sağımının başlayacağına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıla oranla daha yüksek rekolte bekliyoruz. Bir mevsim 45 gündür, çiçek açar ve kapanır. 45 günün ortasında bir hafta vardır. İlk başta polen, sonra bal verir. Bu 45 günlük sürecin en verimli haftasındayız. Bu hafta bizim için çok önemli. Havalar böyle devam ederse beklentinin üzerinde rekolte çıkabilir."