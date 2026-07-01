Dijital reklamlarda yeni kurallar başlıyor: Yapay zeka, influencer ve indirim kampanyaları değişiyor

Ticaret Bakanlığı, dijital reklamları kapsayan yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenleme; yapay zeka ile hazırlanan reklamlar, sosyal medya iş birlikleri, indirim kampanyaları, kullanıcı yorumları ve hedefli reklamlar için yeni şartlar getiriyor.

Yapay zeka ile hazırlanan içerikler artık açıkça belirtilecek

Yeni yönetmelik, yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamları doğrudan kapsıyor. Bir reklamda yapay zekayla üretilmiş görsel, video veya dijital karakter yer alıyorsa ve bu içerik tüketicinin kararını etkileyebilecek nitelikteyse, bunun açık ve kolay fark edilebilecek şekilde belirtilmesi gerekecek.

Bunun yanında, gerçek bir kişinin yapay zekayla oluşturulan dijital kopyasının bir ürünü ya da hizmeti kullanıyormuş gibi gösterildiği reklamlar da yasak kapsamına alındı.

Influencer paylaşımlarında açıklama zorunlu

Sosyal medya içerik üreticileri, bir markadan ücret aldıysa, ücretsiz ürün veya hizmet temin ettiyse ya da davetli olarak bir etkinliğe katıldıysa bunu paylaşımında açıkça belirtmek zorunda olacak.

Paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ibaresi yer alacak. Ayrıca reklam verenin adı ya da "@[reklam veren] tarafından sağlandı" veya "Ürünleri bana gönderdiği için @[reklam veren] teşekkürler" gibi ifadelerden biri de görünür alanda bulunacak.

İndirim kampanyalarında yeni hesaplama sistemi

İndirimli ürünlerde referans alınan süre değişti. Artık ürünün eski fiyatı belirlenirken son 30 gün değil, son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak.

Çabuk bozulan meyve ve sebzelerde ise kampanyalar, son satış fiyatı üzerinden gösterilebilecek.

Ayrıca "sepette indirim", "2 al 1 öde" veya "2 alana yüzde 20 indirim" gibi kampanyalar da indirimli satış reklamı olarak değerlendirilecek. Bu kampanyaların tamamı yeni reklam kurallarına uymak zorunda olacak.

Şikayetler daha erken yayımlanacak

Şikayet platformlarında firmalara tanınan cevap süresi de kısaltıldı. Daha önce 72 saat olan süre 48 saate indirildi. Böylece tüketici şikayetleri daha kısa sürede yayımlanabilecek.

Doğrulanmayan kullanıcı yorumları kaldırılacak

E-ticaret sitelerinde yalnızca ürünü satın aldığı doğrulanan kullanıcıların değerlendirmeleri yayımlanabilecek.

Satın alma bilgisi doğrulanmayan platformlardan alınan yorumlara artık izin verilmeyecek.

Çevreci iddialar belgeyle desteklenecek

Reklamlarda kullanılan "çevre dostu", "yeşil" ve benzeri ifadeler tek başına kullanılamayacak. Bu tür iddiaların hangi özelliğe dayandığı açıkça belirtilecek.

Ayrıca çevresel iddiaların, yetkili kurumlar, üniversiteler veya akredite kuruluşlardan alınan belgelerle desteklenmesi gerekecek.

Hedefli reklamlarda şeffaflık dönemi

Yeni düzenleme, hedefli reklamcılığı da ayrıntılı şekilde tanımlıyor.

Şirketler; kullanıcıların internet kullanımı, konum bilgileri, geçmiş tercihleri ve diğer kişisel verilerini kullanarak kişiye özel reklam gösterebilecek. Ancak reklamın hangi verilere göre gösterildiği ve bu tercihlerin nasıl değiştirilebileceği kullanıcıya açık şekilde sunulacak.

Öte yandan çocuk olduğu bilinen veya makul şekilde anlaşılabilen kullanıcılara, kişisel verilere dayalı hedefli reklam gösterilmesi yasaklandı.

Yeni yönetmelik 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.