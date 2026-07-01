IFC Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcılığına Imad N. Fakhoury atandı

Dubai’de görev yapacak olan Fakhoury, IFC’nin yaklaşık 700 milyon insanın yaşadığı bu geniş coğrafyadaki istihdam yaratılmasını hızlandırmaya ve büyük ölçekte özel sermayenin harekete geçirilmesine yönelik çalışmalarına liderlik edecek.

Orta Doğu ve Orta Asya bölgesi, farklı kalkınma aşamalarındaki çeşitli ekonomileri kapsıyor. IFC, bölgedeki iş ortamını güçlendirmek, gelişmekte olan pazarlara yatırımları teşvik etmek ve insanlar için istihdam ve fırsat sunan güçlü bir özel sektörün gelişimini desteklemek için çalışıyor. Fakhoury, Bölgesel Başkan Yardımcısı olarak 21 ülkedeki ortaklıkları yönetecek ve büyüklüğü 11 milyar ABD dolarını aşan aktif bir portföyden sorumlu olacak.

Fakhoury, “Dünya Bankası Grubu’nun özel sektör kalkınmasındaki küresel deneyiminden yararlanarak özel sermayeyi harekete geçirmek, büyümeyi desteklemek, kırılganlıktan çıkış sürecindeki ülkelere destek olmak ve bölgenin en acil ihtiyaçlarına somut çözümler sunmak üzere, böylesine kritik bir dönemde bu bölgeye hizmet edecek olmaktan onur duyuyorum” dedi. Fakhoury, “Bölgedeki büyük fırsatların önünü açmak, kaliteli istihdam yaratmak, ekonomilerin çeşitlenmesini desteklemek, çatışmalardan etkilenen ülkelerde yeniden yapılanmaya katkı sağlamak, küresel ve bölgesel şoklara karşı direnci artırmak ve ülkelerin gıda, su, enerji ve finansmana erişim alanındaki zorlukların aşılmasına destek olmak, önümüzdeki dönemde önceliklerimin merkezinde yer alacak” dedi. Fakhoury ayrıca imalat ve hizmetler, sürdürülebilir altyapı ile yenilikçi ve kapsayıcı finans alanlarında yatırımların ölçeğinin büyütülmesinin önemini vurguladı. “Amacımız, ekonomilerin rekabet gücünü artırmak ve büyümenin herkesin özellikle kadınların, gençlerin ve yeterince hizmet alamayan toplulukların yararına olmasını sağlamak için ihtiyaç duydukları sermaye ve uzmanlığı çekmelerine yardımcı olmak,” dedi.

Ürdün vatandaşı olan Fakhoury, özel yatırımlar, kamu-özel işbirliği (KÖİ) ve özel ekonomik bölgeler, sermaye mobilizasyonu, özel sektör çözümlerini mümkün kılacak politika reformları, altyapı ve uluslararası kalkınma alanları ve dayanıklılık temelli mülteci müdahale planlarında hem kamu hem de özel sektör deneyimine sahip. Son olarak IFC’de Güney Asya Direktörü olarak görev yapan Fakhoury, Dünya Bankası Grubu’na 2019 yılında katıldı. Daha önce Dünya Bankası’nda Altyapı Finansmanı, Kamu-Özel İşbirlikleri ve Küresel Garantiler Direktörü olarak görev yaptı.

Dünya Bankası Grubu’na katılmadan önce Fakhoury, Ürdün’de farklı hükümetlerde Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı, Kamu Sektörü Gelişimi Bakanı ve Mega Projelerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Öte yandan, Kral II. Abdullah’ın Özel Kalem Müdürü ve Ürdün Parlamentosu’nda Senatör olarak görev aldı. Aqaba Özel Ekonomik Bölgesi’nin geliştirilmesine liderlik etti, büyük ölçekli KÖİ işlemlerine öncülük etti ve çeşitli stratejik ulusal KÖİ şirketlerinin kurucu ortakları arasında yer alarak yönetim kurullarında görev yaptı.

Fakhoury, biyomedikal mühendisliği alanında lisans derecesine, Case Western Reserve University’den mühendislik yönetimi alanında yüksek lisans derecesine, Harvard University Kennedy School of Government’tan kamu politikası alanında yüksek lisans derecesine ve Northwestern University Kellogg School of Management’tan executive MBA derecesine sahiptir.