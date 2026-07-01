Hyundai, yeni elektrikli hatchback modeli IONIQ 3'ü tanıttı. İzmit'te üretilecek olan araç, akıllı telefon arayüzüne sahip yeni multimedya sistemi ve ev konforu sunan iç mekanıyla dikkat çekiyor.

Hyundai, IONIQ ailesinin yeni üyesi IONIQ 3 ile elektrikli hatchback pazarına adım atıyor. Araç, sade dış hatları ve rüzgar direncini azaltan gövde yapısı sayesinde hem verimli bir sürüş sunuyor hem de kabin içinde geniş bir alan açıyor. Kullanıcılar, sportif görünümlü N Line versiyonunun yanı sıra 16 ile 18 inç arasında değişen farklı jant seçenekleriyle aracı kendi zevklerine göre şekillendiriyor.
1 Otomobil kokpiti değil oturma odası
Şirket, iç mekanda geleneksel otomobil parçaları yerine modern ev mobilyalarını andıran bir tasarım çizgisi kullanıyor. Yumuşak dokulu malzemeler ve doğal renk geçişleri, kabindeki kalite hissini artırıyor. Havalandırma ızgaraları ve ekranlar bu sade yapı içinde kaybolurken, farklı renk kombinasyonları sürücülere ferah ya da daha sıcak bir ortam seçme şansı tanıyor.
2 Android altyapılı yeni ekran teknolojisi
IONIQ 3, markanın Avrupa'da Pleos Connect adlı yeni bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk modeli unvanını taşıyor. Android Automotive OS tabanlı bu sistemi tamamen Hyundai yönetiyor. Konsolun merkezinde donanıma göre 12,9 veya 14,6 inç boyutunda büyük bir ekran yer alıyor. Akıllı telefon mantığıyla çalışan bu ekrana, sürücünün önündeki ince gösterge paneli eşlik ediyor.
Sistem, kendine ait bir uygulama mağazasıyla birlikte geliyor. Kullanıcılar ilk etapta müzik ve eğlence odaklı 10 civarı uygulamaya ulaşabiliyor. Şirket, bu sayıyı yıl sonuna kadar 30'un üzerine çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca yapay zeka destekli sesli asistan Gleo AI, doğal konuşma dilini anlayarak araç özelliklerini sesle kontrol etmeyi kolaylaştırıyor.
4 Tamamen Avrupa ve Türkiye odaklı
Mühendisler araç boyutlarını, sürüş dinamiklerini ve süspansiyon sistemini doğrudan Avrupalı sürücülerin alışkanlıklarına ve yol şartlarına göre ayarladı. Hem şehir içi günlük kullanım hem de uzun yolculuklar düşünülerek geliştirilen IONIQ 3, Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında üretilecek.