Hyundai, yeni elektrikli hatchback modeli IONIQ 3'ü tanıttı. İzmit'te üretilecek olan araç, akıllı telefon arayüzüne sahip yeni multimedya sistemi ve ev konforu sunan iç mekanıyla dikkat çekiyor.

Hyundai, IONIQ ailesinin yeni üyesi IONIQ 3 ile elektrikli hatchback pazarına adım atıyor. Araç, sade dış hatları ve rüzgar direncini azaltan gövde yapısı sayesinde hem verimli bir sürüş sunuyor hem de kabin içinde geniş bir alan açıyor. Kullanıcılar, sportif görünümlü N Line versiyonunun yanı sıra 16 ile 18 inç arasında değişen farklı jant seçenekleriyle aracı kendi zevklerine göre şekillendiriyor.