BDDK'dan Evim sistemine yeni düzenleme: Erken teslimat şartı değişti, ödeme oranı arttı

Bankacılık sistemi yerine tasarruf finansmanı sistemini kullanarak alım yapanların sayısı her geçen gün artıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da, ihtiyatlı makroekonomik yaklaşımların tasarruf finansman sektöründe uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla sektörün faaliyetlerine ilişkin değişiklikler yaptı.
1 Azami erken teslim oranı yüzde 45 oldu
Kurumun Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığına gönderdiği talimata göre, bugünden geçerli olmak üzere, azami erken teslim oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseldi.
Bu düzenlemeyle, tasarruf finansman sistemine katılanlar yüzde 40 yerine yüzde 45'lik ödeme seviyesine ulaştıklarında erken teslimat hakkı kazanacak.
2 En erken teslim süresi de 180 güne çıkarıldı
En erken teslim süresi de 150 günden 180 güne çıkartıldı.
3 Ödeme planındaki en düşük taksit tutarı, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olmayacak
Öte yandan, tasarruf finansman şirketlerince düzenlenen müşteri bazlı tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin ödeme planlarının, peşinat ödemesi hariç olmak üzere, ödeme planında yer alan en düşük taksit tutarının, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olmayacak şekilde düzenlenmesine de karar verildi.