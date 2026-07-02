Babadan oğula 20 yıllık miras: Genç arıcı Kato Balını dünyaya tanıtma hedefinde

Bu projenin özellikle genç üreticilere yönelik olduğunu vurgulayan Semo, şöyle konuştu:

"İlçede bal üretimini 500 tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bölgemizin bitki örtüsü zengin olduğu için balımız da güçlü bir aromaya sahip. Bu nedenle hem yurt içinde hem de yurt dışında beğeniliyor. Henüz coğrafi işaret belgemiz bulunmuyor. Bu belgeyi alabilmemiz için destek bekliyoruz. Amacımız Çatak balını tüm dünyaya tanıtmak. Yurt içinde birçok yere ürünlerimizi gönderiyoruz. Almanya ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkede müşterilerimiz var. İlerleyen süreçte toplu ihracat yapmak istiyoruz."

Arıcılığın zor ama kazançlı bir meslek olduğunu söyleyen Semo, "Gençler için güzel bir geçim kaynağı olabilir ve onların önünü açabilir. Bu yıl yağışların artması bitki örtüsüne de olumlu yansıdı. Bitki florası ne kadar zenginse bal üretimi de o kadar yüksek olur. Güzel ve bereketli bir sezon geçmesini bekliyoruz." dedi.