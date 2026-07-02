Panama'da yeni araştırma: Abur cubur atıkları karıncaların ekolojik görevini aksatıyor

Bir yürüyüş patikasındaki birkaç bisküvi kırıntısı çok büyük bir şey gibi görünmeyebilir, ancak yeni bir araştırma, işlenmiş gıda artıklarının karıncaları, bitkilerin ormanlara, parklara ve diğer yeşil alanlara yayılmasına yardımcı olan tohum taşıma işinden uzaklaştırabileceğini öne sürüyor.

Panama'da yürütülen araştırma, etrafta patates cipsi veya bisküvi parçaları olduğunda karıncaların tohumları daha yavaş taşıdığını ortaya koydu. Bazı testlerde, insan gıdası artıklarının yakınındaki tohumlar, kendi haline bırakılan tohumlara kıyasla yaklaşık yarı yarıya daha yavaş taşındı; bu da yere dökülen küçücük bir atıştırmalığın küçük bir ekolojik sapmaya dönüşebileceği anlamına geliyor.

Karıncalar neden tohum taşır?



Karıncalar sadece pikniklerin davetsiz misafirleri değildir. Birçok tür, tohumları toprakta taşıyarak ve bazen onları yeni bitkilerin büyüyebileceği yerlere gömerek adeta minik bahçıvanlar gibi hareket eder.

Bazı tohumların "elaiosome" adı verilen, besin açısından zengin küçük bir parçası vardır. Bu parça yağ ve proteinlerle doludur; karıncalar tohumu yuvalarına taşır, bu kısmı yerler ve tohumun kendisini genellikle sağlam bırakırlar.

Karınca temelli bu tohum yayılımına "mirmekokori" denir. Kelime teknik olsa da fikir basittir: Karıncalar tohumları taşır ve bitkiler de yayılmak için daha iyi bir şans yakalar.

Sınıfta doğan bir çalışma



Eco News Online'de yer alan habere göre; proje, Panama Üniversitesi'nden hayvan ekoloğu Dumas Gálvez tarafından verilen bir yüksek lisans dersi sırasında başladı. Brenda Morris ve diğer öğrenciler, küresel sürdürülebilirlik çalışmaları aracılığıyla Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü ile bağlantılı olan Lara Dominguez ve Emily Marple ile birlikte deneyleri geliştirdiler.

Ekip, günlük gıda çöplerinin karıncaların tohumları ele alma biçimini değiştirip değiştirmediğini öğrenmek istedi. Bu, yulaf tohumlarını yaygın atıştırmalıkların yanına koymak ve karıncaların bundan sonra ne yapacağını izlemek anlamına geliyordu.

Atıştırmalıklar oldukça tanıdıktı. Araştırmacılar, insanların yürüyüşlerde, gezilerde veya doğa gezilerinde yanlarında sıklıkla götürdükleri yiyecekler oldukları için Lay's patates cipsi ve kremasız Oreo bisküvileri kullandılar.

Cips ve bisküviler kazandı



İlk testte ekip, üniversite arazisinde, öğrenciler ve personel tarafından kullanılan binaların yakınında 126 tohum istasyonu kurdu. Bazı tohumların etrafı cips kırıntılarıyla çevrilirken, bazılarının yakınında hiç abur cubur yoktu.

Bu ilk tasarım haklı bir soruyu doğurdu: Karıncaların dikkati gerçekten dağılıyor muydu yoksa cipsler bir duvar görevi mi görüyordu? Bu yüzden araştırmacılar düzeneği değiştirdiler ve cips ya da bisküvi kırıntılarını tohum istasyonlarının sadece bir tarafına yerleştirdiler.

Bu kez deneyde cipslerin yanında 96, bisküvilerin yanında 94 istasyon ve 100 adet de kontrol istasyonu yer aldı. Çalışma hem kampüste hem de Soberanía Ulusal Parkı'ndaki bir ormanda tekrarlanarak ekibe hem kentsel hem de daha doğal bir alan sağlandı.

Etki hızlı oldu



Sonuç netti. Cipsler ve bisküviler, karıncaların tohumlarla etkileşime girme sıklığını önemli ölçüde azalttı ve atıştırmalığın türü pek önem taşımadı.

Dominguez, "Temelde, karıncaların dikkati bıraktığımız işlenmiş gıdalar yüzünden tohumlardan uzaklaştı" dedi. Ayrıca karıncaların cips kırıntılarına yaklaşık 30 saniye içinde üşüştüğünü, bunun da tohumlara genellikle verdikleri tepkiden çok daha hızlı olduğunu fark etti.

İşin ilginç yanı şu: Kentsel alandaki tohum istasyonlarını daha fazla karınca ziyaret etti, ancak ormandaki karıncalardan daha fazla tohum taşımadılar. Bu durum, şehir karıncalarının alışılagelmiş ekolojik işlerinden uzaklaştırılmasının özellikle daha kolay olabileceğini düşündürüyor.

Mesafe fark yarattı



Son deney, atıştırmalığın sorun yaratması için tohumların hemen yanında olması gerekip gerekmediğini test etti. Araştırmacılar patates cipsi kırıntılarını bazı tohum istasyonlarının doğrudan yanına, bazılarının yaklaşık 30 cm uzağına ve başka bir grubun da yaklaşık 60 cm uzağına yerleştirdiler.

Cipsler tohumların hemen yanında veya yaklaşık 30 cm uzağında olduğunda karıncaların dikkati dağıldı. Ancak cipsler yaklaşık 60 cm uzakta olduğunda bu etki azaldı; bu da bozulmanın güçlü olduğunu ancak yerel kaldığını gösteriyor.

Bu önemli çünkü patika kırıntıları, piknik artıkları ve atıştırmalık çöpleri genellikle küçük alanlarda birikir. Yere düşen birkaç cips tüm bir ormanı değiştirmeyebilir, ancak hemen etraflarındaki toprakta neler olup bittiğini değiştirebilir.

Bu neden önemli?



Günün sonunda endişe karıncaların cips sevmesi değil. Endişe verici olan, insan artıklarının birçok bitkinin bağımlı olduğu doğal bir hizmeti kesintiye uğratabilmesi.

Manhattan karıncaları üzerinde 2015 yılında yapılan bir araştırma, bazı kentsel türlerin, özellikle yoğun kentleşmiş yerlerde, işlenmiş insan gıdalarıyla bağlantılı kimyasal besin izleri taşıdığını bulmuştu. 2023 tarihli ayrı bir araştırma ise bazı şehir karıncalarının gün içinde daha fazla yiyecek aradığını ve muhtemelen faaliyetlerini insanların yiyecek atık kalıplarına uydurduğunu ortaya koydu.

Yani bu yeni çalışma daha büyük bir resme oturuyor. Karıncalar insanlara uyum sağlıyor, ancak bu değişiklikler çevrelerindeki bitkiler için bazı bedellerle birlikte gelebilir.

Çıkarılacak ders herhangi bir piknik masası için yeterince basit. Yiyecek çöpleri sadece etrafı kirletmekle kalmaz. Her gün birçok insanın artık bıraktığı yoğun parklarda ve doğal alanlarda, küçük kırıntılar bile birikerek daha büyük bir ekolojik soruna dönüşebilir.