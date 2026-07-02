Sam Altman’ın Washington hamlesi: OpenAI, siyasi baskıları aşmak için ABD hükümetine yüzde 5 hisse önerdi

Financial Times'ın haberine göre; 852 milyar dolar değerlemeye ulaşan yapay zeka girişimi OpenAI, Washington'daki siyasi engelleri aşmak ve Trump yönetiminin finansal desteğini almak amacıyla ABD hükümetine yüzde 5'lik bir hisse devretmeyi tartışmaya açtı.

ChatGPT'nin geliştiricisi olan şirketin CEO'su Sam Altman, yapay zekanın getireceği ekonomik kazançları halkla paylaşmanın en iyi yolunun, kamuya şirketten finansal bir pay vermek olduğunu savunuyor. Altman, yönetimle yaptığı ilk görüşmelerde bu büyüklükte bir hisse oranını masaya getirdi.

OpenAI’ın son yatırım turundaki 852 milyar dolarlık piyasa değerlemesi baz alındığında, hükümete devredilmesi planlanan yüzde 5'lik bu payın değeri yaklaşık 42,6 milyar dolara denk geliyor. Şirket bu hisseleri devlete satmak yerine hibe etmeyi planlıyor. Önerilen modele göre, bu hisseler kurulacak bir Kamu Servet Fonu bünyesinde toplanacak ve elde edilen gelirler, Alaska'nın petrol fonu modelinde olduğu gibi vatandaşlara temettü olarak dağıtılabilecek.

OpenAI, bu hamleyle veri merkezlerinin inşası, istihdam kaygıları ve siber güvenlik riskleri nedeniyle Washington'da karşılaştığı siyasi engelleri aşmayı hedefliyor. Şirket ayrıca Anthropic, Google, Meta ve xAI gibi diğer büyük yapay zeka geliştiricilerinin de benzer bir formülle bu fona dahil edilmesini istiyor.

Görüşmelerin henüz erken ve fikir aşamasında olduğu, bu tür bir modelin hayata geçebilmesi için yasal düzenlemelere ve Kongre onayına ihtiyaç duyulabileceği belirtiliyor. CEO Sam Altman'ın konuyu Başkan Donald Trump ve ekonomi yönetimiyle görüştüğü ifade ediliyor.