Babasından miras kalan arazisiyle hedef büyüttü

Yaptığı çalışmalara ciddi anlamda masraf yaptığını anlatan Akdemir, şunları kaydetti:

"Masrafımız oldu ama çok da büyük katkılar sağladı. Daha büyük, daha modern, gelişmiş, güzel bir tarım yapmaya başladık. Bize üreten Türkiye lazım, tüketen değil. Gençlere, arkadaşlarımıza, emsallerimize, büyüklerimize örnek olmamız lazım. Daha kaliteli, modern bir tarım yapmamız ve Türkiye'yi daha ileri noktalara götürmemiz lazım."

Akdemir, pazar sıkıntısı çekmediklerini belirterek, "Ürünlerimiz organik olduğu için piyasada her zaman daha çok talep görüyor. Van, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Muş, Erzurum, Kars gibi bu çevre illeri doyuran yer Iğdır’dır." diye konuştu.