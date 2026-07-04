Ekonomik hareketlilik 12 aya yayılabilir: Şaphane'de kiraz hasadı başladı

Şaphane'de yıllık yaklaşık 8 bin ton vişne üretildiğini açıklayan Başkan İbrahim Tokyay, bu üretimin ekonomik değerinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti. Kiraz ve vişnenin sadece taze meyve olarak değil, reçel, marmelat, meyve suyu ve kurutulmuş ürün olarak değerlendirilmesi halinde üreticinin gelirinin önemli ölçüde artacağını ifade eden Tokyay, "Bugün hasat dönemiyle sınırlı olan iki aylık ekonomik hareketlilik, kurulacak tesislerle yılın 12 ayına yayılabilir. Raf ömrü uzayan ürünlerle hem katma değer artacak hem de ilçemiz ekonomisi güçlenecek" dedi. Şaphane'de meyveciliğin sanayiyle buluşmasının hem istihdamı artıracağını hem de genç nüfusun ilçede kalmasına katkı sağlayacağını belirten Başkan Tokyay, yatırım sürecine ilişkin girişimlerin devam ettiğini ve olumlu gelişmeler yaşandığını da sözlerine ekledi. Program sonunda hem Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak hem de AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Tokyay, 2026 yılı kiraz ve vişne hasat sezonunun üreticilere bol kazanç, bereket ve hayırlı bir sezon getirmesi temennisinde bulundu.