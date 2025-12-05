Emekli öğretmenin hobisi yeni gelir kapısına dönüştü

Horoz yetiştirme hikayesinden bahseden Bekir Karakoç, "Biz belli bir dönem gelince hanımla beraber dedik ki kendi yerimize, mülkümüze bir tesis yapalım. Meyvelerimiz, üzümlerimiz olsun. Tabii burayı yapınca da bu sefer tavuk olmadan olmuyor. Hiç olmazsa organik tavuk yiyelim diye başlangıçta hobi olarak düşünmüştük ama baktık yerimiz müsait ve imkanlarımız da var. Hiç olmazsa etlik horoz yetiştirelim, insanlara da tertemiz ürünler verelim, onlar da faydalansınlar diye düşündük. Bunları bir günlük olarak aldık." dedi.