Emekli bir öğretmen, hobi olarak başladığı etlik horoz yetiştiriciliğini büyüterek üç yıl içinde sürüsünü 850 horoza kadar çıkardı.


Son Güncellenme:
Emekli öğretmenin hobisi yeni gelir kapısına dönüştü

Yozgat’ın Saray köyünde yaşayan 76 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Karakoç, emekliliğinin ardından kurduğu çiftlikte üç yıl önce hobi olarak başladığı etlik horoz yetiştiriciliğini kısa sürede profesyonel bir üretime dönüştürdü.

Üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor

Bursa’dan aldığı civcivlerle kurduğu küçük çiftliği bugün hem bölge halkına organik et ürünleri sunuyor hem de üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Üretim, tamamen organik yöntemlerle yapılıyor

Karakoç, eşiyle birlikte emeklilik dönemini değerlendirmek için başladığı bu girişimde, tamamen organik yöntemlerle üretim yapıyor.

Horozları doğal yemlerle besliyorlar

Horozlarını mısır ve yonca ağırlıklı doğal yemlerle besleyen Karakoç, 6 aylık süreç sonunda horozların 1 buçuk kiloluk temiz ve doğal et haline geldiğini belirtti.

Maliyetler 200-250 bin lira arasında değişiyor

Çiftliğinde şu an 850 adet etlik horoz bulunduğunu söyleyen Karakoç, maliyetlerin 6 aylık süreçte 200 ila 250 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.

Tanesi 500 liradan satışa sunulacak

Karakoç ayrıca, kesim dönemine gelmiş ürünleri ise tanesi 500 liradan satışa sunacağını ifade etti.

"Hobi olarak başladık"

Horoz yetiştirme hikayesinden bahseden Bekir Karakoç, "Biz belli bir dönem gelince hanımla beraber dedik ki kendi yerimize, mülkümüze bir tesis yapalım. Meyvelerimiz, üzümlerimiz olsun. Tabii burayı yapınca da bu sefer tavuk olmadan olmuyor. Hiç olmazsa organik tavuk yiyelim diye başlangıçta hobi olarak düşünmüştük ama baktık yerimiz müsait ve imkanlarımız da var. Hiç olmazsa etlik horoz yetiştirelim, insanlara da tertemiz ürünler verelim, onlar da faydalansınlar diye düşündük. Bunları bir günlük olarak aldık." dedi.

"Ticarete yönlendirelim, bir kazanç elde edelim diye düşündük"

Şu an kesim dönemine geldiklerini ifade eden Karakoç, "Hiç olmazsa biz buradaki vaktimizi bu şekilde değerlendirelim, ticarete yönlendirelim, bir kazanç elde edelim diye düşündük, başladık. Şu anda buraya kadar da getirdik. Pazarımız biz sipariş yerine tanıdık ahbap, eş, dost memlekete, Yozgat'a verelim diye düşündük. Şu anda 850 tane horozun 200-250 bin lirayı bulur. Biz de bunları 500 lira civarında satacağız." diye de ekledi.
