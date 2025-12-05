350 tekne Yenikapı’da görücüye çıkacak

Yenikapı Boat Show 2025, bu yıl gemi ve yat ihracatındaki güçlü yükselişi merkezine alarak uluslararası pazarlarda yüksek görünürlük sağlamaya hazırlanıyor. 30’dan fazla ülkeden satın almacı, distribütör ve sektör temsilcisinin katılacağı fuar, Türkiye’nin dünya denizcilik endüstrisindeki konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

13-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarda 350’nin üzerinde tekne sergilenecek. Dokuz gün sürecek olan fuarda yeni model lansmanlarının yanı sıra elektrikli ve hibrit sistemlerle donatılmış yerli üretim tekneler ve yapay zekâ destekli marin teknolojileri de ön planda olacak. Fuarda 600 milyon doların üzerinde iş hacmi yaratılması hedefleniyor.

DÜNYA TARAFINDAN TANINIYOR

Artı Fuarcılık CEO’su Murat Arslan, fuar öncesinde yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin gemi ve yat ihracatındaki yükselişine şu sözlerle dikkati çekti: “Türkiye gemi ve yat üretiminde artık dünya tarafından tanınan güçlü bir merkez. Tasarım kabiliyetimiz, üretim kalitemiz ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde global pazarlarda hızla büyüyoruz. Bu durum sektörümüzün ihracat rakamlarına da yansıyor. 2025’in ilk 10 ayında toplam sektör ihracatı 1,8 milyar dolar ile tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Yenikapı Boat Show 2025, bu başarıyı uluslararası yatırımcılarla buluşturduğumuz önemli bir platform. Tek amacımız sektörümüzün istikrarlı büyümesine katkı sağlamak. Bugün kuzey ülkelerine ciddi anlamda ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz ve bunun yanında dünyanın her tarafına ihracat yapıyoruz. Bu yıl gemi ve yat ihracatında çift haneli büyüme hedefliyoruz ve fuarın bu hedefe büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

AMATÖR DENİZCİLİK GELİŞMELİ

Yenikapı Boat Show 2025 öncesinde konuşan Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği (TYKÇD) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Karagöz ise, amatör denizciliğin gelişmesi gerektiğini vurguladı. Karagöz, “Türkiye motoryat ve tekne üretimi konusunda dünya ile rekabet eder hale geldi. Dünyaya kaptan ve hostes ihraç eder pozisyona geldik. Bu durumu sürdürülebilir kılmanın yolu Denizcilik sevgisini ülkenin dört bir yanına yaymaktan geçiyor. Önce amatör denizcilerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. İç denizlerimizi daha aktif halde kullanmamız gerekiyor. Yenikapı Boat Show gibi fuarların sektör ihracatına katkısı büyük. Alanında uzmanlaşmış denizcilerimizi de yetiştirdiğimiz zaman hem tekne hem de hizmet ihracatımızı pozitif anlamda ivme kazanacak” ifadelerini kullandı.