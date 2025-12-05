ETF nedir? Avantajları ve dezavantaları nelerdir?

ETF nedir? Bu makalede bu sorunun yanıtına, ETF’lerin avantaj ve dezavantalarına bakıyoruz. İşte Onur Altın’ın sorularımıza yanıtları:

ETF nedir ? ETF yatırımı hakkında bilgi verebilir misiniz, avantaları ve dezavantajları neler?

ETF NEDİR?

ETF, tam açılımı ‘Exchange Traded Funds’ yani ‘Borsada işlem göre yatırım fonları’dır. ETF’ler hisse senetleri gibi borsada alınıp satılabilme özelliğine sahiptir. ETF’ler bir endeks, sektör veya varlık grubunu ifade eder. Dünyadaki ilk ETF Ocak 1993'te piyasaya sürüldü. (SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)).

PRİM VE İSKONTO

ETF’ler açısından bilinmesi gereken belki de en önemli şeylerden biri; ETF’in Net Varlık Değeri ile piyasa değerinin farklı olabiliyor olması. Örnek vermek gerekirse; altın ETF’i aldığınızda aslında direkt altın almış olmuyorsunuz. Bazı dönemlerde altın ETF’i ile altının piyasa değeri arasında fark oluşabilir. Altının piyasa fiyatı altın ETF Net Varlık Değeri’nin üzerindeyse ETF ‘primli’ işlem görüyor demektir. Tersi durumda, yani piyasa fiyatı Net Varlık Değeri’nin altındaysa ETF ‘iskontolu’ işlem görüyordur.

NASIL AVANTAJLAR SUNUYOR?

ETF’in avantajları arasında borsa işlem saatleri içinde gün boyunca alınıp satılabilmesi ve genellikle düşük işletim maliyetine sahip olması yer alır. ETF’ler yatırımcılara hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler, para birimleri, emtialar, kripto varlıklar veya türev ürünler gibi farklı varlık sınıflarına yatırım yapma olanağı sunar. Limit ya da stop gibi farklı emir türleri kullanılabilir. Küçük sermayeyle yatırım yapma olanağı da sunar. Farklı sektörlerde yer alan pek çok hisseye ulaşabilme imkanı verebilir. Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda işleme erişme ve kaldıraçlı işlemler gibi birçok alternatif yatırım çeşidine ulaşmayı sağlar.

DEZAVANTAJ YARATABİLECEK DURUMLAR

ETF’lerin dezavantajlarına baktığımızda; piyasa oynaklığının arttığı dönemlerde likidite azalabilir ve bu durumda işlem yapmak zorlaşabilir. ETF’ler genellikle net varlık değerine yakın seviyelerde işlem görmesine rağmen bazen bu fark açılabilir. Tek pazarı hedefleyen fonlar bazen sınırlı yatırım imkanı sunabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

ETF alınırken yatırımcının işletim giderleri, işlem maliyetleri, aracı komisyonlarına dikkat etmesi gerekir.