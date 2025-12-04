ARA
  • Anasayfa
  • Dünya
  Yer bulamadı, 400 bin Euro değerindeki Ferrari'sini balkonuna park etti

Yer bulamadı, 400 bin Euro değerindeki Ferrari'sini balkonuna park etti

Viyanalı bir iş adamı 400 bin Euro değerindeki Ferrari'sini sokağa park etmek istemediği için evinin balkonuna park etti. Bunu aracını çok sevdiği ve iyi korunması için yaptığını söylüyor.


Son Güncellenme:
Yer bulamadı, 400 bin Euro değerindeki Ferrari'sini balkonuna park etti

Alman Focus Online'ın haberine göre 28 yaşındaki Viyanalı iş adamı Amar Dezic, 400 bin Euro değerindeki 830 beygir gücündeki Ferrari'sinin iyi korunmasını çok önemsiyor. Habere göre kısa süre önce de Viyana'da yeni bir konut projesinden bir daire satın aldı, fakat bir sorunla karşılaştı. 

Habere göre"Birkaç arabam daha var ama ne yazık ki başka bir garaj yeri bulamadım" diyor Amar Dezic.  Ancak Ferrari'sini sokakta bırakmak istemedi. 

Bu yüzden evi satın almadan önce emlakçıya dairenin balkonunu park yeri olarak kullanıp kullanamayacağını sormuş. Dezic, "O zamanlar bunun hiç sorun olmayacağını söylemişti. Muhtemelen beni ciddiye almamıştı" diyor. 

Dezic, lüks arabasını vinçle balkonuna çektiryior. Ancak sevinci kısa sürüyor: Emlak yönetimi ve yapı denetçileri kısa süre sonra kendisiyle iletişime geçerek, güvenlik nedeniyle arabanın balkondan tekrar indirilmesi gerektiğini bildiriyorlar. Halbuki Viyanalı iş adamı, "Arabası için özel bir cam garaj yaptırmayı" bile planlamıştı. Artık bunun gerçekleşmesi pek olası değil. 

Görmek için tıklayın

