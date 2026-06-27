Erzincan'da yetişiyor, dünyaya ihraç ediliyor: Alabalık Karadeniz somonuna dönüşüyor

Yetiştirdikleri yaklaşık 220 bin balığı 250-300 gram ağırlığa ulaştırdıktan sonra Trabzon ve Elazığ'a gönderdiklerini anlatan Adam, "Erzincan'da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz." dedi.

Tercan Baraj Gölü'nde faaliyet gösteren işletmelerde her yıl yaklaşık 3 milyon somon balığı yetiştiriliyor. İşlenen balıklar, başta Çin ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.