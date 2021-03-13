Bir önceki yıla oranla toplam üretim miktarını yüzde 12, katı gübre satış miktarını yüzde 21 ve sıvı-toz ürün satışlarını yüzde 23 arttırarak pazar liderliğini sürdüren Gübretaş’ın 2020 konsolide cirosu yüzde 25 artışla 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Gübretaş, zorlu geçen 2020 yılıyla ilgili finansal sonuçlarını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda açıkladı.

Sıvı-toz gübre kategorisinde 36,9 bin ton üretimle rekor kıran şirket, ayrıca 648 bin ton katı gübre üretimi gerçekleştirdi. Satış miktarını bir önceki yıla göre katı gübrede yüzde 19 ve sıvı-toz gübrelerde ise yüzde 23 artıran Gübretaş, tüm ürün gruplarında toplam 2 milyon 54 bin ton ile 69 yıllık şirket tarihinin en yüksek satış miktarlarına erişti.

Özellikle son yıllarda geliştirdiği bitkiye özel ürünlerin yurtdışına satışıyla ülke ekonomisine katma değer sağlayan şirket, 2019’a göre yüzde 41 artışla 53 bin tona ulaşan gübre ihracatıyla da bu alanda rekorunu kırmayı başardı.

“Tedarik hizmetleri için operasyonel imkanlarımız güçlendirilmiş oldu”

Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı konuyla ilgili değerlendirmesinde salgına rağmen artan tempoyla sürdürdükleri operasyonel faaliyetler ve maliyet optimizasyonu neticesinde 2020 yılının şirket açısından tarihi başarılarla tamamlandığını belirtti.

Bu başarıların temelinde, Gübretaş’ın son yıllarda yoğun şekilde sürdürdüğü tesis yatırımlarının da önemli payı olduğunu aktaran Yumaklı, “Şirket olarak özellikle son 5-6 yılda gerçekleştirdiğimiz önemli tesis yatırımlarıyla üretim ve lojistik kabiliyetimizi yükselttik. Kocaeli’ndeki Yarımca Tesisleri’nde 2015 yılında devre alınan yeni NPK fabrikası, 2017’de hizmete aldığımız Amonyak Depolama Tankı ve geçen yıl tamamladığımız yeni liman dolgu projesi ile 2016 yılında İzmir’deki Sıvı Toz Üretim kapasitesini 25 bin tondan 100 bin tona çıkardığımız tesis yatırımları sayesinde, üretim yönüyle stratejik adımları gerçekleştirip ürün çeşitliliği kabiliyetimizi güçlendirdik. Bunun yanı sıra 2017 yılında Samsun’da ve 2019’da ise İskenderun’da yüksek kapasiteli yeni lojistik merkezlerimizin inşasını tamamlayıp hizmete açtık. Bu sayede depolama kapasitemiz 472 bin tona çıkarken, çiftçilere sunduğumuz tedarik hizmetleri için operasyonel imkanlarımız güçlendirilmiş oldu.” ifadelerini kullandı.

“Bu şirketin çiftçilere ait olduğunu bir kez daha ortaya koyduk”

Yumaklı, son yıllardaki yatırım hamlesiyle devreye alınan tesislerin Gübretaş’a büyük bir güç kattığını belirterek, “Üretim ve lojistik alanındaki bu yatırımların tamamlanması sayesinde şirketimizin operasyonel faaliyetlerinde ürün çeşitliliği ve maliyet optimizasyonu açısından hareket kabiliyeti artırılmış oldu. Bunun sağladığı operasyonel ve finansal avantajları sayesinde, özellikle son iki yılda ana hissedarımız Tarım Kredi Kooperatifleri kanalıyla 12 ay boyunca çiftçilerin ihtiyaç duyduğu ürünlerin bulunurluğu ve uygun fiyatlarla çiftçiye ulaştırılması stratejimiz ile gurur verici sonuçlara ulaşmayı başardık. Dünyayı etkileyen Kovid salgını sürecinde hem yurt içi satışlarda hem de ihracatta rekorlara ulaşmamız, bu tesis yatırımlarının birer meyvesidir.” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu Tarım Kredi Kooperatifleri’nin şirketi olan Gübretaş’ın son yıllarda gerçekleştirdiği tesis yatırımları, en çok çiftçilerimize fayda sağladı.” ifadelerini kullanan İbrahim Yumaklı, “Artan üretim ve lojistik imkanlarımız dolayısıyla, salgın başladığında tarım sektörüne verdiğimiz ‘gübre tedarikinde bir sıkıntı yaşanmayacağı’ sözümüzü de tutmuş olduk. Tarımsal üreticilerin de Gübretaş kalitesine olan ilgi ve yoğun talebi, geçtiğimiz sene 2 milyon ton üzerinde gübre satışıyla rekora ulaşmamızı sağladı. Böylece bu şirketin çiftçilere ait olduğunu ve kuruluşundan beri çiftçinin faydası için çalıştığını, 2020 yılında ulaştığımız tarihi başarılarla somut şekilde bir kez daha ortaya koyduk.” bilgilerini verdi.

“Tesis yatırımlarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz”

Yumaklı, Gübretaş’ın bitki besleme alanında tarıma daha etkin şekilde hizmet sunmak amacıyla tesis yatırımlarını sürdürdüğünü ifade ederek, direkt olarak ana faaliyet unsurlarını güçlendirerek dikey büyüme stratejisiyle hareket ettiklerini kaydetti.

Aynı zamanda kuruluş misyonları doğrultusunda kazancı, her zaman yeni yatırımlarla yine çiftçinin faydasına sunmak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, “Tarımsal üretimde verimlilik artışı için en önemli girdilerden olan bitki besleme ürünlerinin çiftçiye daha kolay ve uygun fiyatlarla ulaştırılması için üretim ve lojistik altyapımızı güçlendiren tesis yatırımlarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.” bilgisini verdi.

Gübretaş’ın salgın sürecinde yatırım faaliyetlerini de aralıksız devam ettirerek geçen yıl Liman Dolgu Projesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Ar-Ge Serası gibi önemli yatırımları tamamlayıp hizmete sunduğunu belirten Yumaklı, “Halihazırda bir yandan Yarımca Tesisleri’nde depolama tankları yatırımı devam ederken, diğer yandan İskenderun Tesisleri’nde yeni depolar ve kompoze gübre üretim tesisi yatırımı için çalışmalarımız sürüyor. İskenderun’da 1954 yılında faaliyete başlattığımız ülkemizdeki ilk gübre fabrikamızın yerinde kuracağımız yeni üretim tesisini iki yıl içinde tamamlayarak 2023 başında hizmete açmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Aralıksız şekilde gübre tedarikini sağlamak için çok çalıştık”

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ise sonuçlarla ilgili değerlendirmesinde, şirketin zorlu 2020 yılındaki operasyonel performansının finansal sonuçlara da pozitif şekilde yansımasından tüm paydaşlar adına memnuniyet duyduklarını belirtti.

Poyraz, “Geçen yıl gösterdiğimiz üstün tempo neticesinde Tarım Kredi’nin en büyük şirketi olan Gübretaş’ın üretim, satış ve ihracattaki başarıları mali tablolara da yansıdı. Böylece 2020’yi bir önceki yıla göre yüzde 25’lik büyüme ile 5,4 milyar TL’lik konsolide ciroyla tamamlayarak finansal rekorlara da ulaştık. Gübretaş’ın ana ortaklık isabet eden konsolide net dönem kârı da yıllık bazda rekora işaret eden 262 milyon TL olarak gerçekleşti.” dedi. Bu rekor başarıların, salgın döneminin başlangıcında şirket olarak çiftçilere verdikleri taahhüdün gerçekleşmesi ve Gübretaş kalitesine duyulan güveni göstermesi bakımından önemli olduğunu aktaran Poyraz, şunları kaydetti:

“2020 yılı hem ülkemiz hem dünya için tarihte benzeri görülmemiş zorluklara sahne oldu. Birçok sektör, sene boyunca küresel salgının getirdiği yıkıcı etkilerle mücadele etmeye çalıştı. Bu süreç, gıda arz güvenliği açısından tarımsal üretimin devamlılığı yönüyle tarımın kritik rolünü ortaya çıkardı. Bu nedenle hem Tarım Kredi Kooperatifleri hem de Gübretaş olarak, tarımsal üreticilerin mağdur olmaması için kesintisiz ve aralıksız şekilde gübre tedarikini sağlamak için çok çalıştık.

Gübretaş’ın bitki besleme alanındaki yoğun çabalarına destek veren kooperatiflerimiz, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu gübreleri en uygun şekilde tedarik edip ulaştırdı. Gece gündüz demeden telefonla çiftçilere tarımsal danışmanlık desteği veren ziraat mühendislerimizle ve salgın nedeniyle ağırlık verdiğimiz dijital mecralardaki çalışmalarla her an ve her yerde üreticinin yanında olduk. Üreticilere ve tarıma sağladığımız bu katkılar, bizim için tüm operasyonel ya da finansal göstergelerden daha önemli. Gübretaş’ın kuruluşundan beri koruduğu çiftçiye fayda sağlama misyonunu sürdürmek, bizi rakamsal başarılardan daha çok mutlu etti. Bu başarılarda emeği geçen tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı kutluyorum.”

Yeni hedeflerle başladıkları 2021 yılında hız kesmeden aynı çalışma temposunu sürdürdüklerini ifade eden Poyraz, “Gübretaş’ın 69’uncu yılını her alanda güzel neticelerle tamamladık. Bu sene sonunda ise şirketimizin kuruluşunun 70’inci yılına ulaşacağız. Hedefimiz, gücümüzü aldığımız bu topraklara yine ürünlerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla ve sosyal sorumluluk projeleriyle katma değer sağlamaya devam etmek olacaktır” yorumunu yaptı.